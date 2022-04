Slovakia – Norge (D1A verdensmesterskap for kvinner) | Ishockey – Ishockey

Dette er ikke en enkel inngang. Slovakia og Norge har som mål å klatre, og det å gå glipp av det øverste trinnet i konkurransen vil utvilsomt ødelegge deres krav. Slovakia, rutinemessig plassert, har ikke vært i stand til å returnere på lenge. Norge, i denne situasjonen i elleve år, har ikke klart å ta et steg mot eliten. Det er nok å si at møtet lover å bli anspent …

Føtter til føtter

I begynnelsen er det intensitet. Norge gikk ikke glipp av starten. Vi har spilt i et minutt, og Emily Cruz erstattet Lean Tendonis. Lingopings rygg justerte sin vis-a-vis for å åpne ildlinjen og avfyrte et halvhøyt skudd, bøyd i retningen som unnslapp Andrea Orolinovas midtbane (0-1).

Begge lag sparker ihjel. Skøyting er flytende og raskt, og skudd fra slovakisk og norsk side følger hverandre. Å komme seg fra sporene skaper noen ganger muligheter og Norge klarer ikke å utnytte dem to ganger ved å gå inn i Orolinova-enklaven på jakt etter avledninger. Simone Martina Bednarik, servert av Nicole Lukak-Kupkova, truet Ena Nistrom med et skudd i midten to minutter tidligere av kapteinen hennes.

Thomas Petersons spillere starter dette kraftspillet med en høyrevolley og returen blokkeres. Linea Holterud Olsson prøver å returnere fra samme sted, så tenner Ingrid Morset opp blålyset og Orolinová skyver tilbake. Straffe drept, men Slovakia trakk seg godt tilbake. Et perspektiv fra Korenkova utløste imidlertid to minutter mot Thea Jorgensen, og ga slovakerne en ny sjanse til å score i kraftspillet.

En mulighet brukes i to trinn. Slovakia satte fyr på enklaven for første gang, hvor flere spillere fra begge sider kolliderte med stokkene på jakt etter hoppsiden. Slovakia kommer seg og gir den tilbake til kaptein Lukak-Kupkova, som lyser blått. Igjen finner den jungelsiden av ilden og Ištocyová-spillere i enklaven og skyver den inn i mål (1-1).

Målet er å gi vinger til slovakerne som er aktive i angrepssonen. Norge ser kontringsspill: Andrea Dylan blokkerer et skudd og løper ned på høyrekanten før han finner Orolinovas kjepp med et kast utenfor midten. Det tredje resultatet er kontroversielt i svært høye hastigheter, men begge lag klarer å presse kampen ut. Ti minutter etter Norge er de neste ti slovakiske. Det er nok å si at 1-1 etter tjue minutter virker logisk.

Norge går fremover

Den andre perioden begynner med den slovakiske invasjonen, som presser Eva Nystrom inn i en spennende rift. Norge svarte med et første flytende skudd som traff tre spillere før det snurret litt bredere, deretter en het aksjon i sporet, med to slovakiske spillere som kastet seg inn på streken med hjelp av målvakten sin. En frykt, men ingen mål. Lotte Pederson hadde ingen suksess mellom kretsene etter en god fellesbevegelse. Carlyn Pederson bekrefter god norsk fart med en mislykket Pivot-backhand ved åpningen av den slovakiske døren.

Dette sterke øyeblikket fortsetter med forsinkelsen av den slovakiske kampen. Slå deg til ro med de røde og blå og prøv noen gode trekk. To minutter i motstanderleiren var imidlertid ikke nok, og Slovakia overlevde. Presset avtok imidlertid ikke. Branvolt bruker skjerm, men rammen glir. Tretten minutter etter Norge fikk Slovakia endelig hodet opp av vannet med en straffe i nøytral sone. Ingrid Berge la ut på reise, der spillerne med dobbeltkrysset til slutt tråkket snøen på motsatt side. Hlinkova startet feiden fra en trang vinkel etter et langt skudd. Lucia Haluskova misser også sjansen sin med et skjult skudd i de siste sekundene av overlegenhet. Etter det provoserer den norske skranken frem en slovakisk feil, i konflikten med Modezhkova

Norge savnet ikke vinden denne gangen. Buck snurrer godt, avviser forsvaret og lar Ingrid Berge være alene foran mål. Norwich University-spissen Emily Cruise (1-2) plukker opp en sidepasning på kloss hold. Hva å gå tilbake til tilstedeværelsen av pausen.

Slovakisk press

Mønsteret til denne starten på den tredje tredjedelen ligner på den andre. Norge slår seg ned, lyser i det fjerne, og går inn i den blå sonen igjen. Tross alt fortsetter Slovakia sitt gode arbeid med å kaste spillet på brettene og blokkere flere skudd. Tomas Sekin-spillere utnytter kontringer som Gorenkova, som infiltrerte bak forsvaret. Hun tapte kampen mot Ana Nistrom.

Slovakia er på fremmarsj og vil dominere de tre andre i jakten på en balanse. Denne aggresjonen sender angriperen Bialik til benken for en ulovlig siktelse. Men spillet er ikke nøyaktig og tiden flyr uten sjanse, helt til et langskudd fra Lucia Haluskova når Bialik kommer tilbake til isen.

Til tross for alt trakk Norge seg tilbake og lot Slovakia spille. Hver side var utsatt for en hard kamp. To spillere ble til slutt sluppet inn og fire-sett-fire-sett. Slovakia slår seg inn og Bednerik, servert bakfra, finner skuddet sitt i tverrliggeren. Nystrøm styrer så med Lucák-Čupková på kloss hold. Da Buck så på ansiktet, rødmet han opp med stolpen …

Hawk Hanson på sin side startet et maskert skudd som kun kunne jages av Orolinova, en sjelden mulighet for Norge på bakfoten. Lucák-Čupková klarer slalåm og skuddet hans finner skjoldet til Mercyhurst-målvakten i NCAA. Hlinkova fulgte ham med en utmerket gest inn i sonen, men skuddet hans var ikke sterkt. Nok et skudd fra distanse ble avverget foran Lukak-Kupkova Nistrom, som var under press i flere minutter. Målvakten mestrer da en lett side dårlig og setter fyr på sin egen plass. Konsekvenser, ett minutt fra slutt, slo Tendenes ulovlig brannen. Målvakt ute for slovakisk deadline og seks mot fire… Slovakia presser på, takket være det gode arbeidet til de norske forsvarsspillerne med å blokkere skudd.

Så Norge starter sin kamp bra, og eliminerer nesten Slovakia fra tittelkampen. En tøff kampkonkurranse, utmerket teknisk og fysisk form. Veldig bra hockey på Icepark!

Kåret til kampens spillere: Livia Kupekova (Slovakia) og Lena Tendanes (Norge)

Slovakia – Norge 1-2 (1-1, 0-1, 0-0)

Første dag av verdensmesterskapet i divisjon 1A for kvinner

Søndag 24. april 2022 19:30 Ice Park of Anger. 730 besøkende.

Agnes Carglina (Latvia) og Mary Picavet (Frankrike) ble assistert av dommer Anina Egli (Sveits) og Zora Kotlipet (Ungarn).

Straffer: Slovakia 8′ (2′, 4′, 2′) Norge 10′ (2′, 2′, 6′)

Skudd: Slovakia 37 (12, 7, 18), Norge 24 (11, 8, 5)

Resultatsammendrag

0-1 på 01’02: Tendens med hjelp av Cruz

1-1 klokken 12:29: Ištocyová (Digital Over)

1-2 på 37’31: Cruise og Morset (digital super) assisterer Berge

Slovakia

Framover

Simon Martina Petnarik – Nicole Lukak-Kupkova (c, 2) – Nikola Nemsekova

Lucia Ištocyová (-1) – Hana Fancovicova (-1) – Tatiana Korenková (-1)

Julia Medzkova (4) – Janka Hlinkova (A) – Lucia Haluskova

Viktoria Maskaľov – Romana Haluskova – Barbora Kapickova

Forsvarere

Livia Kupekova (A, 2′) – Laura Sulikova

Emilia Leskovzhanska (-1) – Lucia Tropekova (-1)

Alzbieta Sulikova – Romana Kosecka (A)

Sophia Vysokajova – Annamaria Surakova

Målvakt: Andrea Orolinova [sortie de sa cage 59’12]Alternativ: Nikola Zimkova

Norge

Framover

Line Bialik Ion (A, 2′) – Mathea Fischer – Madelen Haug Hansen (+1)

Marthe Pabsdorff Brunvold (+1) – Emilie Kruse Johansen (+1) – Andrea Dalen (A)

De Locke Nieberg – Lotte Pederson – Ingrid Holstadberg (2′)

A Bjelland Strandborg – Karoline Pedersen – Christina Furseth

Andrine Furulund

Forsvarere

Emma Ferguson – Malin Artel

Silje Kongstorp Johansen (2′) – Ingrid Morset (C, + 1)

Thea Jorgensen (2′) – Lena Tendens (2′, +1)

Målvakt: Ana Nistrom

Alternativ: Linnia Holderut Olson