«Slutt å sende sjekker for é 0 til Valérie Pécresse»: Falske nyheter sirkulerer på Internett

En tweet fra Les Républicains-partiet og utgitt onsdag spredte seg snart på internett. «Vi har for øyeblikket 34 533 sjekker for å refundere Valérie Pécresses kampanjeutgifter på 2 2 305,42. Vi oppfordrer deg til å stoppe jokere fra å sende sjekker på 0 € eller 1 prosent «, Internett-brukere var i stand til å lese. Hvis meldingen ser ut til å være sann, er det verken mer eller mindre enn falske nyheter.

Faktisk ønsket Vincent Philippster, skaperen av parodisiden WordPress, å bevise hvor enkelt det er å lage falske rykter. Han har bestemt seg for å bruke anken til den tidligere presidentkandidatens donasjon, som for tiden skylder 5 millioner euro, som gjenstand for trikset hans. For å gjøre dette laget Vincent Flippaster en montasje av et skjermbilde av Les Républicains-partiets ekte Twitter-konto og en nyoppdaget populær melding. Etter to timer med drukning av tweeten, delte han mottoet sitt «Hvordan lage et godt antivirus i 5 trinn «. Dermed avslører han sin krukke med roser og sine gyldne råd for å spre falske nyheter.

Spesielt råder hanBla gjennom øyeblikkets nyheter «av «Ros for troen» Internett-brukere, «Tweet var tilgjengelig, men dra nytte av den slettede muligheten «, endelig»Fantastisk Streisand-effekt». Det er en logikk at partiet ønsker at Les Républicains ikke skal øke sin synlighet og at det ikke er noen risiko for å nekte for den slags informasjon. Han gir også råd til strategien sin om å bruke selve skjermbildet for å gi en slags troverdighet til det falske ryktet.

Hvis Vincent Flibustier hadde gjenfunnet sannheten, ville den originale tweeten blitt delt nesten 10 000 ganger og likt av 56 000 mennesker, med avslag på over 450 delinger og over 2000 likes. «Fordi viruset med morsomme løgner alltid er sterkere enn den skuffende fornektelsen, fortsetter det å spre seg bredt.» Han kommenterte under sitt siste innlegg.

Så republikanerne må bevise at de ikke ber om «vitser» på noen måte for å slutte å sende sjekker på null euro.