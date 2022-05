Slutt på applaus i sommer for NASAs InSight-sonde på Mars

Etter rundt fire år med å sondere innvollene på planeten Mars, må InSight-sonden avslutte driften i sommer, på grunn av støvet som har samlet seg på solcellepanelene.

Men dataene som samles inn vil fortsette å bli brukt av forskere rundt om i verden i mange år for å fortsette å forbedre vår forståelse av planetdannelse, sa NASA i kunngjøringen tirsdag.

Bemerkelsesverdig utstyrt med et ultrasensitivt seismometer, har InSight registrert mer enn 1300 «Marsquakes», inkludert en styrke på 5 for bare to uker siden, den største hittil.

En fin belønning rett før den siste applausen: rundt juli måned går seismometeret av. Sondens effektnivå vil da bli kontrollert omtrent en gang om dagen, og noen bilder kan fortsatt tas. Så, ved utgangen av 2022, vil oppdraget stoppe helt.

Årsaken: akkumulering, over månedene, av marsstøv på de to solcellepanelene, hver rundt 2,2 meter brede. Allerede som kjører på bare en tidel av kraften den hadde hver dag i begynnelsen, vil InSight snart finne at batteriene er tomme.

Hastigheten for støvakkumulering viste seg å tilsvare mer eller mindre det NASA-teamene tidligere hadde estimert.

For rundt et år siden hadde de foretatt en noe overraskende opprydding, ved å bruke selve pulveret. Robotens arm hadde sunket ned i bakken og falt forsiktig marsjord ned på roboten. En del ble dermed dratt av vinden på solcellepanelene, og slapp litt av overflaten. Denne teknikken hadde gjort det mulig å forlenge oppdraget.

Hvorfor ikke ha noe om bord for å vaske panelene direkte? For kostnadsspørsmål svarte Bruce Banerdt fra NASAs Jet Propulsion Laboratory på en pressekonferanse tirsdag. Faktisk ville en slik mekanisme ha gjort inngrep i budsjettet som er bevilget til vitenskapelige instrumenter.

– «Informasjonskassen» –

InSight, en av fire rovere på den røde planeten, sammen med de amerikanske rovere Perseverance and Curiosity, og Kinas Zhurong, ankom Mars i november 2018.

Seismometeret hans, laget i Frankrike, har siden tillatt store fremskritt.

Inntil nå var det indre av Mars «et stort spørsmålstegn», forklarte Banerdt, som har jobbet med dette oppdraget i mer enn ti år. Men takket være InSight, «for første gang i historien var vi i stand til å kartlegge det indre av Mars.»

De seismiske bølgene, som varierer i henhold til materialene de passerer gjennom, gir et bilde av planetens tarmer.

For eksempel var forskere i stand til å bekrefte at kjernen til Mars er flytende og bestemme tykkelsen på Mars-skorpen, som er mindre tett enn forventet og sannsynligvis består av tre lag.

I tillegg var det i begynnelsen av mai en skremme mye større enn alle de forrige. Ved styrke 5 ville det ikke vært enormt på jorden, men det viser seg å være nær det forskerne trodde de observerte på Mars.

«Dette sjokket kommer virkelig til å være en skattekiste av vitenskapelig informasjon når vi virkelig ser på det,» sa Bruce Banerdt.

På planeten vår er jordskjelv hovedsakelig forårsaket av platetektonikk, men ikke bare, forklarte han. Spesielt kan jordskorpen bevege seg under påvirkning av temperaturavvik forårsaket av mantelen under den. Det er denne typen vibrasjoner forskerne tror de har å gjøre med på Mars.

InSight-oppdraget opplevde også en fiasko: et instrument måtte begraves noen meter dypt under overflaten for å måle temperaturen på planeten. Men på grunn av sammensetningen av bakken der roboten landet, kunne ikke denne «føflekken» synke som forventet.

Uansett, gitt seismometerets suksess, vurderer NASA å bruke teknikken andre steder i fremtiden, sa Lori Glaze, direktør for planetariske vitenskaper: «Vi vil veldig gjerne sette opp et komplett nettverk på Månen, for å virkelig forstå hva som skjer .»