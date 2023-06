Slutt på kontodeling: Slik overfører du Netflix-profilen din til en annen konto

Netflix har nå avsluttet kontodeling. Hvis policyen er kontroversiell, vil de som ønsker å bli på Netflix noen ganger måtte flytte profilen sin til en ny konto. Dette er hvordan.

Med slutten av Netflix-kontodeling, for de som har benyttet seg av slik deling, er det to hovedalternativer som tilbys av strømmetjenesten, med mindre du gir opp Netflix permanent: betale ekstra via funksjonen «Ekstra abonnent» eller bytte til en ny full konto.

Merk at hvis Netflix-tjenesten er oppnådd via et bredere abonnement, som for eksempel Proximus TV, vil muligheten til å betale ekstra rett og slett ikke eksistere.

Så hvis du befinner deg i denne situasjonen, her er prosedyren du skal følge.

Profiloverføringsfunksjonen må være aktivert før enhver overføring. For å gjøre dette, gå til Netflix-profilen din. På profilikonets undermeny finner du muligheten til å overføre profiler.

Ved å klikke på Overfør profil, vil Netflix omdirigere deg til en annen overføringsside. Etter en kort forklarende tekst, vil det første trinnet være å skrive inn en e-postadresse og et valgfritt passord.

Deretter må du bestemme hvilken type abonnement som er riktig for deg i henhold til budsjettet eller preferanser. Den eneste reelle endringen som er gjort av den spesifikke Netflix-abonnementstypen, er bildekvaliteten. Så det er ikke nødvendig å få et premium-abonnement hvis du for eksempel bare ser serien din på en smarttelefon.

Med mindre du vil dele kontoen din! Fordi grunnversjonen ikke tillater ekstra funksjonalitet for abonnenter. Antallet ekstra abonnenter som er tilgjengelig er begrenset til én for standardplanen og to for premiumplanen.

Til slutt vil du bli bedt om å velge en betalingsmetode og fullføre transaksjonen. Når du har gjort dette og opprettet profilen din, vil eieren av den gamle kontoen din bli varslet via e-post om avreise, i tilfelle du ikke allerede har varslet dem selv.

_

Følg Geeko videre FBOg Youtube Og Instagram slik at du ikke går glipp av nyheter, spørrekonkurranser og tips.