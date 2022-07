Slutt på streiken som truet gassforsyningen i Europa

Katastrofen ble så vidt avverget. Tirsdag 5. juli om kvelden besluttet den norske regjeringen å gripe inn for å få slutt på streiken, som startet samme morgen. Den sjeldne gesten understreker alvoret i situasjonen, som truer med å stoppe mer enn halvparten av landets naturgasseksport hvis streiken sprer seg, kontinentets nest største leverandør, inkludert en fjerdedel av energiforbruket. Skandinavisk rike.

Tirsdag måtte 67 % av den norske statseide giganten Equinor stanse produksjonen ved tre sektorer etter en streik fra 74 ledere. Deres fagforening Ledern krevde høyere lønn for å opprettholde kjøpekraften til medlemmene i møte med inflasjonen som nådde 5,7 % i landet i mai. Den første streiken ble avverget i begynnelsen av juni, da det ble signert en avtale mellom arbeidsgivere og flere fagforeninger som ville se at den maritime industrien revaluerte mellom 4% og 4,5% av inntektene.

Men 30. juni avviste Lederne-medlemmer det med 67 % av stemmene og sendte inn en streikevarsel. Til å begynne med påvirket kun 1 % av norsk gasseksport, skulle flyttingen onsdag tas et skritt videre ved å stanse produksjonen i ytterligere fire felt, som står for 13 % av hydrokarboneksporten.

Gassprisene har gått opp

Det verste var imidlertid ennå ikke kommet. Innen lørdag 9. juli skulle tre andre sektorer være berørt av streiken, noe som ville forårsaket en kjedereaksjon og ført til nedleggelse av mye av Norges produksjon. I følge arbeidsgiverorganisasjonen Norsk olje & gass ville 56 % av gasseksporten blitt stanset, noe som betyr et daglig underskudd på 1,826 milliarder kroner (176 millioner euro).

Notatet vil sannsynligvis være mer fremtredende for europeiske land. Tirsdag steg gassprisene 16 % til det høyeste nivået siden mars. «En streik av denne størrelsesorden skaper enorme problemer for land som fyller på naturgassreservene før høsten og vinteren.», angår Norsk Olj & Gas. Blant dem er Frankrike, hvis gassforsyning avhenger mer enn 40 % av norsk eksport.

Tirsdag kveld varslet regjeringen at de vil sende arbeidslivets parter til et nasjonalt lønnsutvalg. De som streiker bes om å gå tilbake på jobb umiddelbart. Elizabeth Brattebo Fenne, en forhandler for arbeidsgivere, sa at regjeringen var henrykt. «Forstå alvoret i situasjonen og ta grep for å opprettholde Norges rykte som en pålitelig og stabil leverandør av naturgass i Europa».