Slutt på SUTOM: hvorfor krasjer spillet? – Breakflip

Spillet er over for SUTOM-fans! Det ble nylig annonsert at spillet snart vil bli stengt! Oppdag årsakene!

Et nytt spill trender for tiden på Twitter: det sutomen slags Motus i rekken av et nytt ord å oppdage hver dag, identisk for alle spillere. Det er også den engelske versjonen, og den heter Wordle, og det finnes andre versjoner av spillet, inkludert Zerators, Zutom.

Dessverre mottok fans og spillere av dette spillet noen triste nyheter da de fant ut mens de søkte etter dagens ord at spillet ville legges ned i slutten av uken, på fredag.Neidredi 24. mars 2022. Spillere vil fortsatt kunne prestere SUM dette Fredag, men dette er siste gåte. Men hvorfor stenger SUTOM?

Hvorfor stenger SUTOM 24. mars 2022?

Hvis du leste denne artikkelen, eller spilte SUTOM torsdag 23. mars 2022, eller så på Twitter, vet du at SUTOM-spillet vil være stengt. På sin twitter kunngjorde han denne nyheten og årsakene.

? Viktig informasjon om #SUTOM ?

Kampen avsluttes fredag ​​kveld. Takk for at dere spilte, det gjorde meg veldig glad.

Detaljer i tråden under. —? Josef[N]athanMM (@jonamaths) 24. mars 2022

I header-twitteren kunngjør eieren av spillet at han har mottatt et brev fra en France Television-advokat der han får en formell beskjed om å endre navnet på nettstedet og spillet.

Skaperen ønsket ikke å fortsette med eventyret og bestemte seg for å stenge spillet for å unngå andre juridiske debakler i fremtiden.