Slutt på ventetiden for «Zelda»-elskere

Tokyo (awp/afp) – Etter seks lange år med venting kan spillere få hendene på den siste episoden av «Zelda» fra fredag, Nintendos action-eventyrvideospillsaga, som er avhengig av entusiasmen rundt denne utgivelsen for å øke salget. på bryteren.

Denne nye delen, med tittelen «Tears of the kingdom», har sluppet løs lidenskaper i flere måneder nå, hvert videoutdrag fra disse nye eventyrene til Link, den kledde alven bevæpnet med et sverd, får millioner av visninger på internett.

Fordelaktig av jetlag var japanske spillere blant de første som fikk tak i spillet i butikkene på fredag, som Yutaka Hirai, 30, som stilte opp med flere dusin mennesker om morgenen i en elektronikkbutikk i Tokyo. .

«Jeg håper å finne i dette nye spillet de store åpne områdene å utforske, eventyret som var tilstede i det forrige. Verden var så enorm,» sa eiendomsmedarbeideren til AFP.

Mizuho Kawakami, 32, hadde lastet ned spillet før hun la seg, slik at hun kunne prøve det før hun dro på jobb. «Jeg var så spent. Jeg gleder meg til å komme i gang, og jeg er sikker på at jeg kommer til å spille hele helgen,» sa hun.

«Som en gal person»

I andre land hadde noen butikker bestemt seg for å åpne ved midnatt for å tiltrekke seg de ivrigste videospillfansen, og mer enn 150 mennesker samlet seg midt på natten foran en parisisk butikk.

«Jeg er virkelig gal fordi vi har ventet på dette spillet i seks år,» sa Taylor Meguira, en 19 år gammel student. «Zelda-spill har fulgt meg gjennom hele barndommen og livet mitt frem til i dag,» sa 18 år gamle Emilie Sastre.

Serien med fokus på eventyr og utforskning ble laget i 1986 av Shigeru Miyamoto, stjerneskaperen av Nintendo og far til emblematiske karakterer som Mario eller Donkey Kong.

Den har solgt totalt rundt 125 millioner eksemplarer over hele verden, og har inspirert generasjoner av spillere, men også spillskapere.

– Det er vanskelig å sette ord på hva som gjør Zelda+ så unik, sa Katsuhiko Hayashi, sjefredaktør for det japanske magasinet Famitsu, til AFP.

Han siterer «gåtene som skal løses, handlingselementene, et spesifikt univers» i serien.

«Historisk bestselger»

På begynnelsen av 2010-tallet opplevde «Zelda» en identitetskrise, eksemplifisert av stadig mer lineære episoder, og tvang Nintendo til å se innover for å finne opp serien på nytt, samtidig som de gjeninnførte elementene som ga den dens sjel.

Resultatet av disse refleksjonene resulterte i «Breath of the Wild», utgitt i 2017 samtidig med Switch-konsollen, og den desidert bestselgende Zelda (29 millioner enheter) til dags dato.

«Dette spillet satte virkelig standarden høyt for den åpne verden action-eventyr-sjangeren, og +Zelda+ er fortsatt på toppen av sjangeren,» mener Hayashi.

Nintendo regner med at den nye episoden av sagaen vil støtte aktiviteten i regnskapsåret 2023/2024, som begynte i begynnelsen av april, mens Switch-salget – allerede i sitt syvende år med kommersialisering – forventes å falle kraftig med 16 . 5% til 15 millioner enheter, ifølge prognosen publisert tirsdag.

Den nye «Zelda» bør være «den klart største bidragsyteren til Nintendos salg for dette regnskapsåret», forventer Serkan Toto, analytiker ved Kantan Games.

For Charles-Louis Planade, en analytiker hos Midcap Partners, kan det til og med bli «det beste salget noensinne» av denne lisensen.

– Det er et spill som kan nærme seg en milliard dollar i inntekter, det er veldig viktig for et selskap som fakturerer litt over 10 milliarder i året, sa han til AFP.

Nintendo, som til tross for vedvarende rykter så langt aldri har bekreftet at de jobber med en ny konsoll, forventer et nettoresultat på 340.000 millioner yen (2.300 millioner euro) i 2023/24, noe som vil bety et fall på 21 % på et år.

dpa/al