Slutten på 32 års regjeringstid: Bobby Kotick forlater ledelsen av Activision Blizzard!

Bak Activision Blizzard finner vi kultvideospillserier, som f.eks Forpliktelser, world of warcraft, Stjernebåt, Djevlerfor eldre, Skylanders, Tilsyn ENTEN Godteriknusfor de siste.

Derfor, for den beskjedne sum av 69 milliarder dollar at Microsoft har tilbudt denne imponerende katalogen.

For å gi en ide om den gigantiske størrelsen på dette oppkjøpet, la oss huske at Disney hadde betalt 8 milliarder dollar for Star Wars og Marvel-serien. Dette er den største kjøpsoperasjonen i videospillhistorien, og et skikkelig jordskjelv for videospillmarkedet.

Bobby Kotick har vært ved roret i Activision siden 1991, daActivision Blizzard etter deres fusjon i 2008. For aksjonærer er det en fremragende visjonær og gründer som visste hvordan man forvandler et konkursrammet selskap til en gigant i sektoren. For spillere er han en skruppelløs forretningsmann som bare tenker på profitt, og ødelegger selve essensen av spillene de elsker så mye. På X (tidligere Twitter) ble hans avgang godt mottatt av mange Internett-brukere.

Men det som hovedsakelig krystalliserer misnøyen til noen skuespillere mot den tidligere administrerende direktøren, er de mange skandalene som har plaget Activision Blizzard.

I 2021 saksøkte California Department of Fair Employment and Housing (DFEH) selskapet for å opprettholde en kultur med «pågående seksuell trakassering” og lønnsulikhet overfor kvinner.

Kotick benektet dette blankt og anklaget «en veldig aggressiv fagforeningsbevegelse» som prøvde å «destabilisere selskapet».

En Wall Street Journal-undersøkelse avslørte, på slutten av 2021, at den tidligere sjefen ville ha vært klar over anklager om seksuell trakassering i selskapet i årevis og ville ha dekket fakta. Han skal selv ha en historie med krenkende oppførsel og trakassering, som å ha truet med å drepe en tidligere assistent eller å sparke en flyvertinne fra privatflyet hans etter at hun anklaget piloten for seksuell trakassering.

I midten av desember i år utbetalte Activision Blizzard 54 millioner dollar i avtale sette en stopper for DFEH-anklagene.

Dette problemet påvirket også oppkjøpet av Microsoft, og senket aksjekursen til Activision Blizzard.

Vi forstår bedre hvorfor Koticks avskjedsbrev, fullt av gode følelser og takknemlighet for teamene hans, etterlater en bitter ettersmak hos mange Internett-brukere.

måke Den kanskje viktigste delen av jobben min har vært å hjelpe til med å bringe sammen talentfulle mennesker, gi de beste ressursene mulig, og fremme et miljø som fremmer inspirasjon, kreativitet og en urokkelig forpliktelse til fortreffelighet.

Ofte beskrevet som «den mest forhatte mannen i videospill”, så det er fornuftig at Microsoft bestemte seg for å takke ham. Det er vanskelig å drive en bedrift med en administrerende direktør som skaper så mye tvil blant potensielle kunder.

Kotick forsvant, Activision Blizzard er derfor under ledelse av matt booty, president for spill og studioinnhold på Xbox.

Mens de fleste av selskapets toppledere forblir de samme, mellom Booty og Phil Spencer, president for Microsoft Gaming (tidligere Xbox), er de nye ansiktene til Activision Blizzard mye mindre polariserende.