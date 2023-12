Slutten på Binance Card i Frankrike? 2 måter å studere på

Hva da? Organisatoriske tilbakeslag Binance Det har helt klart merkbare konsekvenser for brukerne. Og i felten, Binance Card stenger sitt tilbud i Europa Det ga gjenklang som et hammerslag for mange av hans følgere. Fordi hvordan Bruk kryptovalutaene dine Trygg i hverdagskjøp? Et spørsmål på leppene til mange fans av denne digitale økonomien. Her er noen måter å studere på, for å fortsette å støtte aktivt Adopsjon av kryptovaluta.

KuCoin: Integrering av digital og tradisjonell finans med KuCard

Forsvinningen av Binance-kort Ikke signer slutten Krypterte betalingskort fra denne typen. Dagens reguleringslandskap krever imidlertid årvåkenhet. Enda mer hvis vi tenker på at disse plastiske vekstene, som absolutt er veldig praktiske, ikke tillater oss å flykte fra dem Gevinstskatt. Mer presist i sammenheng med utgifter fra kryptovalutafortjeneste.

Når denne virkeligheten er integrert, er det mulig Finn andre tilbud som ligner litt. for eksempel, KuCard ble nylig publisert av KuCoin-plattformen. Et helt nytt tilbud siden den offisielle lanseringen i november i fjor. Dette betyr at det er knapt en måned etter at Binance-motparten hans forsvant. Alt er et spørsmål om timing!

KuCoin lanserte nylig sitt KuCard

«Spesielt designet for å integrere sfærene til digital og tradisjonell finans, tilbyr KuCard en enestående løsning for enkelt å bruke kryptoaktiva til daglige kjøp.» Q Queen

Det er tydelig at verktøyet er ledsaget av berømmelse Penger tilbakeOpprinnelsen til populariteten til disse kortene. Faktisk tilbyr KuCard «en verden av cashback, rabatter og mer, hele tiden Tjen kryptovalutaer med hvert kjøp Noe verdt å spørre seriøst om…

Rain: Crypto Financial Applications Edition

Men det finnes også andre alternativer i tillegg til kryptobetalingskort knyttet til en sentral plattform. For eksempel Regn økonomisk søknadspesialisert seg på Gi krypto og investering.

En mer spesifikk tjeneste, siden virksomheten er relatert til å administrere brukernes penger, med Høy merverdi knyttet til kryptovalutaer.

«Euro eller Bitcoin? Bruk i fiat eller kryptovaluta hos over 40 millioner selgere over hele verden ved å bruke våre eksklusive VISA-kort. Hvis det er tapt eller stjålet, blokker og opphev blokkeringen av kortet ditt på et øyeblikk, rett fra appen. Endre kort-PIN-koden din når som helst. « Ryan

Faktisk gjør de ulike tjenestene det mulig å gjøre det Gebyrfrie betalinger. men også, Samle renter Disse presenteres som «forbindelser» (mellom ca. 6,5 % og 17 %). Dette bruker avkastningen fra sektoren utfordring eller gruveindustrien Bitcoin.

Åpenbart bør disse forskjellige tilbudene være det Studer i detalj For å se om det virkelig oppfyller dine forventninger. Å vite at han er i felten Mange innovative show vises regelmessig Og noen spillere som Crypto.com, Coinbase og BitPanda har allerede holdt kortene sine i lang tid. Desentraliserte børser er heller ikke utelukket siden Plutus og Gnosis DAO også har tatt avgjørelsen.

Hvor raskt det er like enkelt å opprette en kryptokonto Velg en arbeider For smarttelefonen hans.