Slutten på det andre matchmaking-møtet mellom delhaize-ledelsen og fagforeningene i sammenstøtet

Denne andre meklingsøkten sponset av den sosiale forliksmannen slo ikke bro mellom synspunktene. «Vi var nesten i en løkke noen gangerMiriam Dailami, styreleder i Sitka, svarte da hun gikk. Hun forklarte at møtet fant sted irelativt begrenset miljø«.»Dermed kan vi utveksle ærlige ordla hun til.Det er ledelsessituasjoner som har plaget oss en stund når det gjelder å skremme våre arbeidere og kunder. I denne ordningen nølte vi ikke med å fortelle dem.»fortsatte jeg.

Fagforeninger har ikke vært åpne for noen tilbaketrekking fra planen eller til og med forhandlinger om skjebnen til de ansatte i one-stop-shops Delhaize ønsker å franchise.

«Vi har å gjøre med en gruppe døve mennesker, virkelig døveEt annet svar svarer.Jeg tror kampen vil tilspisse seg. Det vil ta andre vendinger. Vi skal styrke streikene og styrke streikene. Vi vil organisere og engasjere oss i motstand«, han la til.

«Det er mange midler tilgjengelig for arbeidstakere for å skade en arbeidsgiver som ikke lytter og forakter dem.forklarte Myriam Jagham, CNE-direktør for handelssektoren.