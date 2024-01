Slutten på en æra: TomTom slutter å selge GPS

I lang tid dominerte TomTom GPS-verdenen. Men stemmestyrte navigasjonsapper slo endelig denne institusjonen.

TomTom var en gang til stede i nesten alle biler. På 2000-tallet og begynnelsen av 2010-tallet var selskapet en leder hvis GPS ble brukt overalt. Siden da, med invasjonen av smarttelefoner, har TomTom imidlertid bare gått ned sammenlignet med konkurrenter som Google Maps, Apple Maps eller Waze.

Videre, etter to tiår med god og lojal service, må vi si farvel til TomTom GPS: som de forklarer BNN går i stykkerFaktisk vil selskapet avslutte salget av enhetene sine, først i Nord-Amerika, hvor det vil prøve å avvikle tilgjengelige aksjer, og deretter sannsynligvis også i Europa. GPS-en vil imidlertid automatisk holde seg oppdatert og ha kontinuerlig sporing.

Det betyr ikke at alt er over for selskapet TomTom. Dette hadde allerede blitt gjort til GPS-apper for smarttelefoner en stund nå, med TomTom GO Navigation. En app som imidlertid har den store ulempen at den krever et betalt abonnement i en verden av gratis applikasjoner. Selskapet tilbyr også sine integrerte GPS- og bilassistenttjenester til bilprodusenter, som Mitsubishi.

