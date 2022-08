Slutten på Johnny Cadillacs solokarriere: «Jeg vil ikke dø på scenen»

«Året etter at Johnny døde, i 2018, hadde jeg 187 stevnemøter. Så langt sør som til Nimes i Frankrike. Jeg spilte hver dag i flere uker. Noen ganger spilte jeg to eller tre show om dagen. Det er utmattende.»

Johnny Cadillac går i halvpensjon. ©© Jacques Duchateau

halv hvile

Denne semi-pensjoneringen, Alexandre (hans virkelige navn) blir tvunget til å ta det.«Jeg avlyser solokonserter så jeg gjør ikke for mange konserter. Jeg har hatt 3 sykeanfall på scenen og jeg vil ikke være på den fjerde.»

Solokarrieren startet han for 18 år siden. Siden den gang har denne fanen og lookalikeen til Johnny gitt nesten 2000 konserter over hele Vallonia og Frankrike. Tar opp bånd av sangen hennes, hovedsakelig alene på scenen. Men også i grupper. Fullt band for et ekte Johnny Holiday-cover.

Samtidig kom han på en annen idé«Gamle forrædere», gjenoppfører gruppen Johnnys Wiles Canales-konsert nesten identisk, med Eddie Mitchell og Jacques Dutronc. Dette prosjektet vil han fortsette med.«Det gjør omtrent femten dater i året, kan jeg alltid gjette.»

I all hemmelighet nærer han håp om å reformere et fullverdig coverband.«Men for det, vi får se…»

Et hode fullt av minner

I mellomtiden dykker Johnny Cadillac villig tilbake til minnene hans. En konsert foran 8200 mennesker på parkeringsplassen til Standard de Liège stadion. En annen bryter ut, står og synger over et rom ved Zénith de Rouen«Johnny-Johnny»… Dette er øyeblikk han sent vil glemme.«Selvfølgelig kommer jeg til å savne det. Men jeg må tenke på helsen min.»

Ser ut som en Johnny går av med pensjon, men det er mange flere.«Ja, Johnny ser lik ut, vi har telt 600 av dem i Frankrike og Belgia. Men hei, noen har en stemme, men ingen ansikt, noen har et ansikt, men ingen stemme.». Alltid kontant…

Om noen uker spiller Johnny Cadillac sin siste solokonsert 22. oktober i Burgund. Før du trekker deg delvis tilbake for en velfortjent pause. Å dukke opp igjen, litt etter litt, fordi han har musikk.

Johnny Cadillac skal på konsert lørdag 20. august på Florref Fotballstadion.