Slutten på Ric Flairs siste karriere

31. juli 2022, i Nashville Municipal Auditorium i Nashville, vil dette være hans siste karrierekamp. Naturlig gutt Rick Blair på 73.

En kamp som ble spilt foran rundt 8000 fans, men også familie og venner. Datteren hans Charlotte Flair slo seg sammen med legender som The Undertaker, Mick Foley, Bret Hart og flere. Ric Flair vant sin tag team-kamp med Andrade El Idolo mot Jeff Jarrett og Jay Lethal.

Faktisk slo Jared ved et uhell Lethal med gitaren sin. Sistnevnte leverte deretter en Brass Knuckles til Flair så han traff Jarrett i hodet og en ny dommer ankom og satte en firedobbel lås på ham for de tre tellende. Ric Flair og Andrade feiret deretter under konfettien.

Etter kampen tok Ric Flair mikrofonen for å takke alle for en uforglemmelig kveld. Noen bilder:

PWInsider bekrefter at Ric Flair ble evaluert av to leger etter kampen og er ved god helse, og at han tilbrakte kvelden på en Nashville-bar for å feire.

Her er resultatene fra kveldens øvrige kamper:

Ren Narita beseiret Yuya Uemura

Mance Warner vant Bunkhouse Stampede Battle Royal

Motor City Machines (Alex Shelley & Chris Sabin) beseiret The Wolves (Davy Richards & Eddie Edwards).

Killer Cross beseiret Davey Smith Jr.

Jonathan Greshman beseiret Konosuke Takeshita, Nick Wayne og Alan Angels

Brian Billman Jr. & Brock Anderson beseiret Ricky Morton & Kerry Morton

Rey Fenix ​​beseiret Bandido, Black Taurus og The Laredo Kid

Impact verdensmesterskap: Josh Alexander og Jacob Fatu ingen konkurranse etter Matt Cardona og Brian Myers sitt angrep.

The Briscoes (Mark & ​​​​Jay) beseiret The Van Erichs (Marshall & Ross)

Impact Knockouts Championship: Jordyn Grace er mesteren mot Dionna Bruzzo og Rachel Ellering

