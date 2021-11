Slutten på Ripples juridiske problemer (XRP) truer endelig?

2022 vinner – Ripple (XRP) ser slutten på den nesten år lange kampen mellom US Securities and Exchange Commission. De to hovedpersonene ønsker ikke å gi dem opp og har gjennom ukonvensjonelle forespørsler til tider vist motivet til å forsvare sin posisjon med tenner og negler.

Ripple vs. Saudi Electricity Company: Slutten på den juridiske kampen i 2022?

i en å intervjue På CNBC sa Ripple-sjef Brad Garlinghouse at han håper Løs saken mellom ham og Securities and Exchange Commission for året 2022. Han viste spesielt til fremgangen i denne konfrontasjonen mellom ham og komiteen «til tross for det sakte tempoet i rettslige prosedyrer». Falske nyheter ble overført på grunnlag av det Securities and Exchange Commission og Ripple har kommet til enighet For å få slutt på konflikten mellom dem.

Garlinghouse ønsker velkommen “gode spørsmål stilt av dommeren.” Ifølge ham innser dommeren at ” Det handler ikke bare om Ripple; Dette vil ha bredere implikasjoner ».

Tittel eller ikke titer: Det er dommer Netbournes spørsmål

Utfallet av denne saken, som startet for omtrent et år siden, vil sannsynligvis ikke være for i år. Begge sider har vist aggressive for å forsvare sin sak Med dommer Sarah Netbourne. Spør det øverste utdanningsrådet Få tilgang til Ripples Slack Messages For å bevise at XRP virkelig er en sikkerhet. Ripple ba også om, men til ingen nytte. Innsyn i komiteens dokumenter For å finne ut om sistnevntes ansatte noen gang har handlet i XRP, som er en måte å fremheve tvetydigheten rundt XRP-kontanter og aksjemarkedet.

Dommer Netburn vil måtte ta stilling til XRPs natur, overfor Securities and Exchange Commission (SEC) som ser ut til å være ivrige etter å forfølge en rettssak, men Han nekter å gi klare svar på hvorvidt Howeys test gjelder XRP eller ikke. Denne testen gjør det mulig å juridisk bestemme arten av en “investeringskontrakt” som da vil være underlagt amerikanske verdipapirlover.

Ripple har ikke blitt sviktet av Securities and Exchange Commission, og fordømmer og forsvarer deres syn på XRP-regulering. Selskapet drømmer til og med om seg selv i dag som assistent for regulatorer, ved å utstede Reguleringsforslag for kryptovaluta.

