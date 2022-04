Slutten på Snapdragon 8 Gen 1-smarttelefoner er nær

Snapdragon 8 Gen 1 markerer en betydelig milepæl Qualcomm. Dette markerte selskapets inntreden i 4nm-serien og lanseringen av ARMv9-arkitekturen. I tillegg markerer det begynnelsen på omdøpsprosessen for Qualcomm-brikkesett. Selskapet har introdusert Snapdragon 8-serien, og forlater den gamle Snapdragon 800-serien, som vil deles mellom generasjoner. Nå er det noe for andre generasjoner å bli med i dette nye designet. Til tross for den utmerkede ytelsen til Snapdragon 8 General 1, måtte selskapet håndtere problemer med overoppheting, og Samsung var ikke fornøyd med produksjonen av sine 4nm-brikker. Tidligere denne måneden viste Qualcomm sin vilje til å bytte til brikker som allerede tilbys av TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company). Nå, Det ser ut til at disse brikkene endelig kommer i Snapdragon 8 Gen 1 Plus-format.

Snapdragon 8Gene 1 Plus forventes i begynnelsen av juni eller begynnelsen av juli, ifølge ikke navngitte kilder «kjent med forsyningskjedetale». Dette viser Qualcomms forpliktelse til å bringe det nye systemet-på-brikken til eksisterende smarttelefonprodusenter. Det er klart at selskapets innsats vil være større enn tidligere år. Som en påminnelse var Snapdragon 888+-bruken veldig lav. Situasjonen kan være annerledes i den kommende Snapdragon 8 General 1 Plus. Faktisk er det allerede mange rykter om smarttelefoner som bruker det nye operativsystemet.

De første smarttelefonene utstyrt med Snapdragon 8 Gen 1 Plus

Det ryktes at den nye SD 8 Gen 1 Plus kommer snart. De første enhetene kommer først på det kinesiske markedet. En anbefaling er den kommende OnePlus 10 Ultra. Det markerer selskapets inntreden i «superflaggskip»-markedet, men ser også ut til å være en gjennomgang av den gamle strategien om å lansere to flaggskip hvert år. Dette er selvsagt ikke bekreftet foreløpig.

En annen mulig enhet er Motorola Frontier eller Motorola Edge 30 Ultra. Kommende enhet har generert overskrifter en stund. Det har vært Motorolas mest lovende flaggskipsmarttelefon i mange år. Lekkasjer foreslår allerede flaggskip med SD 8 Gen 1 Plus. Enn det, Lekkasjer indikerer også at den kommer med et 200 MP-kamera.

Ifølge ryktene så langt vil Snapdragon 8 General 1 komme med en litt høyere klokkehastighet. Enheten kan fortsatt ta med 1 + 3 + 4-konfigurasjon med Cortex-X2, Cortex-A710 og Cortex-A510 kjerner. GPUen vil fortsatt være Adreno 730 GPU. Selskapet forventes å slippe det nye brikkesettet i mai.