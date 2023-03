Slutten på termisk kraft i 2035: TotalEnergies ønsker å losse 1600 bensinstasjoner i Europa

totalEnergies annonserte torsdag at de vil selge nesten 1600 bensinstasjoner i Tyskland og Nederland til den kanadiske mat- og drivstoffdistribusjonsgruppen Couche-Tard, for bedre å forberede seg på slutten av salget av termiske kjøretøy i Europa i 2035.

Europaparlamentets avstemning i midten av februar for å forby salg av nye termiske biler i Europa i 2035, spesielt til fordel for utvikling av elektriske kjøretøy, «oppmuntret TotalEnergies til å ta beslutninger om fremtiden til nettverkene sine i Europa som ville møte tapet av sine drivstoffrelatert inntekt, mens elektriske kjøretøy ville bli reetablert.» Først og fremst sendt hjemme eller på jobb og sjeldnere på stasjoner,» forklarer den franske oljegiganten i en pressemelding.

I Tyskland og Nederland har TotalEnergies annonsert at de vil «selge til Couche-Tard alle sine bensinstasjonsnettverk, dvs. 1 198 stasjoner i Tyskland og 392 i Nederland,» land der konsernet sier at det ikke er ledende og hvor «aktørens ekspertise i den lokale handelen er avgjørende.»

TotalEnergies «vil derfor fokusere på å utvikle nye transportmåter (elektrisk og hydrogen) i disse landene,» spesifiserer gruppen, før de lister opp elektrisk ladeaktiviteter utenfor stasjon, hydrogendistribusjon, drivstoffgrossist og et nettverk av drivstoffdistribusjonsstasjoner for AS24-profesjonelle .

I Belgia og Luxembourg, hvor den franske giganten hevder å være ledende, vil det opprettes et joint venture mellom TotalEnergies (40%) og Couche-Tard (60%) for å drive 619 bensinstasjoner og akselerere «transformasjonen av disse to nettverkene med maksimere salget deres unntatt petroleumsdrivstoff.»

Stasjoner i de fire landene vil beholde TotalEnergies-merket så lenge de har vært drevet av oljegruppen i «minst fem år», spesifiserer sistnevnte.

Den foreslåtte avtalen mellom de to gruppene er «basert på en bedriftsverdi på 3,1 milliarder euro,» spesifiserer TotalEnergies uten å detaljere dette beløpet, og «relaterer til bensinstasjonsnettverk og drivstoffkortaktiviteter for profesjonelle kunder.»

For TotalEnergies er prosessen en del av strategien om å «transformere til et multienergiselskap og dens ambisjon om å oppnå karbonnøytralitet innen 2050», ifølge pressemeldingen.

Prosjektet må være ferdigstilt innen utgangen av 2023, med forbehold om godkjenning fra konkurransemyndighetene.