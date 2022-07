Slutten på termiske biler: ettermontering, en løsning på miljøforvandling, snart rimelig?

Konkret ble motorblokken erstattet med en elektrisk motor og batterier installert på stedet for tanken der ladekontakten er nå (la 5 timers lading på et husholdningsuttak, 2h30 på en ladestasjon). Til slutt er vi ikke tapt noe sted: «For å lykkes med ettermontering er det kun arealer som er frigjort som må gjenbrukes. Så bagasjerommet og setene i bilen er der fortsatt, og vi bruker dem ikke lenger.»

Rekkevidde redusert til 100 km

Men hvis bilen beholder hele området, er dens autonomi, på den annen side, begrenset til 100 kilometer: «Spørsmålet om autonomi er alltid et reelt spørsmål fordi vi alltid ønsker å ha mer autonomi. 100 km autonomi er en rimelig tilnærming. Vi er ikke i en kontekst der vi ønsker å erstatte en bil med en annen. Vi er i en kontekst der vi ønsker å redusere klimagassutslippene. Ved å sette inn mindre autonomi, dvs. ved å målrette 90 % av de vanligste bruksområdene, er ettermonteringsproduksjonen mindre CO2.rettferdiggjøre.

Og for å legge til:Det tar sju tonn å bygge en bil som Renault ZOE. Setter en rimelig autonomi, når vi skal gjøre ettermonteringen av denne bilen, veier den mellom to og tre tonn. Så du må huske på denne dydige tilnærmingen. Det er ikke bare et tema om biler, det er fremfor alt et tema om miljøforvandling: hvordan skal vi gjøre det bedre i morgen enn vi gjorde i går?.

Det kreves én godkjenning per skjema

Men hvis denne praksisen er lisensiert i Frankrike i to år, må hver modifisert modell være godkjent (Fiat 500 er kun en prototype). Og dette har en kostnad: mellom 100 000 og 800 000 euro, avhengig av modell.

«I dag jobber vi med å godkjenne de fem første modellene (Fiat 500, Twingo, Kangoo, Renault Clio og Mini) og deretter utvide til andre like populære modeller.»forklarer Aymeric Lebow. «Vi samler inn donasjoner på flere titalls millioner euro som vil materialisere seg i løpet av de kommende månedene. Det er dette som gjør at vi kan produsere. Vi planlegger å levere de første godkjente kjøretøyene i slutten av 2023 til Frankrike på europeisk nivå. Det vil avhenge av hvor raskt EU-kommisjonen vil arbeide med harmonisering av industrielle ettermonteringsbestemmelser i Europa.».

En verdifull investering for denne gründeren: «Vi er i begynnelsen av retrofit-æraen, og ettermonteringstiden vil være uunngåelig.»Han sier. «Nødvendig fordi det er så mange biler at hvis vi ønsket å erstatte dem alle, ville det tatt minst 20 år. Bortsett fra at vi ikke har disse 20 årene lenger. Den økologiske overgangen er der, og derfor, herfra, en år, et og et halvt år, i Europa vil det være mange land hvor det vil være mulig å modifisere kjøretøyet ditt.