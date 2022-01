Slutten på Volkswagen Passat-reisen

Den ble født for 49 år siden og var en av de mest populære familievognene i Europa. TDI- og plug-in hybrid GTE-motorene har åpnet. Det var normalt planlagt til 2023, men Volkswagen Passat er da på tå etter et halvt århundre med lojal service. Avslutt i sekundær modus, som kan forklares av mange faktorer.

SUV-biler

vi vet det, Fremveksten av firehjulsdrevne biler Til en viss grad drepte den store familiesedanen. Som alle sverger til det, sliter hver sedan fra alle merker for å overleve, og det gjelder selv for premiummerkene. Men med et så langt rykte har Passat klart seg bedre enn sine jevnaldrende.

dieseljet

Så kom den globale falske dieselskandalen, og det var nok en spiker i den ærede familiens sko. For mens den alltid var i bensinversjon, ble den overveldende solgt i diesel, som fikk æren av å lansere den første TDI. Men da disse fordelene falt, led Passat uunngåelig…

intrafamiliær sammenløp

Passat måtte også møte rivaliseringen mellom hennes søstre og søskenbarn, “nedenfra” og “ovenfra”. Faktisk, ettersom den har blitt mer raffinert over generasjoner, og med kunder som anerkjenner at den er teknisk identisk, napper Skoda Octavia på Passat-salget. Og det er mulig at Skoda Superb også spilte sin rolle. Men selv inne i Volkswagen var ikke Passat rolig, siden Arteon-skulpturen tok tak i de rikeste kundene.

Kort fortalt har Passat-bilen allerede mistet sin dominerende posisjon. Modellen er ikke lønnsom lenger, og Volkswagen vet hvordan de skal utnytte ressursene som brukes til produksjonen bedre: Utvikle ID-område. Faktisk er det ikke bare Passat lenger, men den vil – åpenbart – erstattes med en 100 % elektrisk modell, allerede sett under navnene ID Space Vizzion og Aero B.

En liten presisering: bare Passat sedan senket gardinen. Den diversifiserte stasjonsvognen skulle vare til slutten av karrieren som planlagt. Hvis alt går bra…