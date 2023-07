Slutten på Waze, fotobokser og kontrollsignaler? Appen er truet av utryddelse av Google Maps, dens store konkurrent

Fare er allerede i horisonten.

Waze er en av de mest populære appene i Europa men også i Belgia hvor det i følge gocar.beDen brukes av 1,6 millioner mennesker daglig. Appen fungerer på tilbakemeldinger fra brukerfellesskapet, spesielt for rapportering av fotobokser eller annen form for kontroll.

En nyhet i Waze-appen!

I 2013 kjøpte Alphabet, Googles morselskap, Waze. Bekymring: Det er konkurranse mellom Waze og Google Maps innenfor samme gruppe.

På slutten av 2022 er Waze integrert i Geo, teamet som fører tilsyn med Googles sanntidskartprodukter. «Dette indikerer starten på fusjonsprosessen«, analyse gocar.be.

Det er dette som ser ut til å skje. Waze forbereder seg på en massiv permittering. Waze-annonseringsnettverket (Waze-annonser) vil bli integrert med Google-nettverket (Google Ads). «Med integrasjonen av Waze-administrasjon får vi et veldig klart inntrykk av at Google Ads prøver å demme opp for nedgangen i annonseinntektene ved å få tak i det som fortsatt gir penger.Analyser igjen gocar.be.

Google Maps eller Waze: matchet mellom navigasjonsapper!

Så langt har Google aldri integrert i kartapplikasjonen sin deling av veiinformasjon mellom brukere, spesielt de som er relatert til politikontroller.

Hvis Alphabet bestemmer seg for å fjerne Waze, er det usikkert om fotoboksrapporter blir integrert i Google Maps, uten dette fellesskapsaspektet. «Det er liten sjanse for at radarrapportering ville være mulig dersom Waze skulle dø ut til fordel for sistnevnte…«

Et forklarende møte om fremtiden til Waze er planlagt snart…

«Bruk Waze eller Google Maps»: I Brussel har apper blitt nesten essensielle for å komme seg rundt med bil