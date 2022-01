Sluttspill for Honda NSX

I 1990 introduserte Honda en modell NSX, dens første GT, ser observatører den som den første japaneren som er i stand til å konkurrere med Porsche og Ferrari. Dette første opuset ville også bli en stor suksess med 18 896 solgte eksemplarer i løpet av sine 15 år i virksomheten. Etter 10 års pause er supersportsbilen tilbake med produksjonsversjonen av Konseptbilen ble avslørt i 2012.

Denne andre syntesen er mer innovativ enn den forrige, siden den er det første kjøretøyet i sin klasse som tar i bruk en hybrid. Dens 3,5 turbo V6 drives av tre elektriske motorer (en på bakakselen og en på hvert forhjul), noe som gjør den firehjulsdrift. Da utvikler motoren fullt ut 581 hk og 645 Nm, og mer enn noen gang er NSX i stand til å konkurrere med europeiske GT-er.

de NSX II Den markedsføres i Frankrike fra og med 2016, til en prislapp (181 500 euro) som likevel virker ambisiøs med tanke på mangelen på image. Det er da mulig å kjøre en Ferrari for «bare» €188.353, til prisen av California T, mens Porsche 911 Turbo tilbys til €177.695.

NSX II distribueres av kun to forhandlere i Frankrike, og vil kun selges i små kvanta i vårt land, med mindre enn 20 registreringer i mer enn 5 års drift. Det var utvilsomt denne feilen, som ble bekreftet i alle europeiske land, at produsenten bestemte seg for ikke å introdusere S-typen på 600 ch på vårt kontinent.

I dag har Honda France nettopp publisert tariffen for 2022. Tariffen som NSX går glipp av, som indikerer slutten på rekken, er utvilsomt endelig.