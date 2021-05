Smaker hval i Tokyo: ikke som biff eller fisk

Akiruno City Rajikku er en liten restaurant i det vestlige Tokyo som spesialiserer seg på hvalkjøtt. (Theron Godbold / Stjerner og striper)

Kulturer over hele verden nyter forskjellige delikatesser. Fra gjærede haier til Rocky Mountain-østers, smak varierer mye.

En slik delikatesse i Japan er hvalen.

Japan har jaktet på det største pattedyret på jorden for olje, bein og kjøtt i mer enn 2000 år, men industriens storhetstid kom etter andre verdenskrig.

Under Japans utvinning etter krigen ble hvalkjøtt en verdifull proteinkilde. Rundt 154 000 tonn ble konsumert nasjonalt i 1960, et tall som senere gikk ned.

I disse dager forbrukes bare noen få tusen kilo hvalkjøtt årlig over hele landet, og det meste forbrukes av eldre generasjoner, som sier at det minner dem om barndommen, ifølge en Nippon-artikkel fra januar 2019. com.

Med en jevn nedgang i forbruket er Japans hvalfangstgrense 383, og landet begrenser seg til fiske i territorialfarvann og eksklusive økonomiske soner.

USA og mange andre nasjoner og miljøgrupper motarbeider hvalfangst som grusomt og unødvendig. Motstandere av hvalfangsten sier at dyrene ennå ikke har kommet seg etter tidligere kommersiell jakt og miljøforringelse.

Japan reagerer på at hvalfangst er en kulturell tradisjon. Bare Japan, Island og Norge fortsetter å jakte på hval, ifølge den internasjonale hvalfangstkommisjonen. Andre nasjoner overholder et moratorium for hvalfangst som startet i 1985.

Japan setter sine egne fangstgrenser og rapporterer fangsten til hvalfangstkommisjonen.

Da jeg fikk vite at en restaurant i nærheten av huset mitt serverte hvaler, var jeg nysgjerrig. Jeg lurte på om det var verdt delikatessen for de moralske implikasjonene av å prøve det, men til slutt bestemte jeg meg for å prøve.

Akiruno City Rajikku er en liten restaurant og leverandør av hvalkjøtt og produkter omtrent 10 minutter fra Yokota Air Base i vestlige Tokyo.

Å finne restauranten er ikke vanskelig. En 5 fot høy tegneseriehval fungerer som butikkens logo og står utenfor for å hilse på deg. Innvendig fyller bilder av båter og hvalplakater den lille plassen med plass til åtte.

Det er ikke vanskelig å legge inn en ordre hvis du bruker telefonen. Nettstedet har et engelsk oversettelsesalternativ, og så kan du peke på bildet på mobiltelefonen for at kassereren skal starte bestillingen.

Akiruno City Rajikku Whale Ginger Lunch Set kommer med mye hvit ris med stekt kjøtt på toppen. En liten salat og pickles fulgte med måltidet. (Theron Godbold / Stjerner og striper)

Jeg prøvde hval ingefær lunsj for rundt $ 7. Settet fulgte med mye hvit ris med stekt hvalkjøtt på toppen. En liten salat og pickles fulgte med måltidet.

Akiruno City Rajikku hvalkjøttrestaurant har lunsjer som starter på rundt $ 5 (Theron Godbold / Stars and Stripes)

Smaken minnet meg om en kombinasjon av brent tunfisk og ribeye, men ikke heller. Ingefæren som strøddes på toppen, ga maten en frisk og luftig smak, men den klarte ikke å skjære gjennom den litt fettete smaken.

Etter måltidet var jeg glad for å ha prøvd noe nytt, men det er noe jeg bare vil prøve en gang.

godbold.theron@stripes.com Twitter: @GodboldTheron

plassering: K102 Amema, Akiruno, Tokyo 197-0825

Timer: Åpent fra kl 11 M. Ved 6 s. M. Fra mandag til lørdag; Søndag stengt.

Priser: Lunsjsett koster mellom $ 5 og $ 10.

Ha på: Uformelt

Adresser: 10 minutters kjøretur fra Yokota Air Base via rute 7. Google pluss kode: P7FV + 7V Akiruno, Tokyo

Informasjon: På nett: a-rajic.com (Tilgjengelig på engelsk).