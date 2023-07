Smart som en ape, René Weiler spiller beskjedent

KRC Genk forbereder seg til å møte Servette Geneva i en viktig kamp tirsdag kveld. En kjent skikkelse, René Weiler, skal trene det sveitsiske laget. Han ser på KRC Genk som de ubestridte favorittene til dette møtet.

Under sin pressekonferanse uttrykte Weiler sin beundring for belgisk fotball. Ifølge leder Belong van Limburg sa han: «Belgisk fotball er mer populær enn sveitsisk fotball, og det stemmer. Jeg snakker ut fra kunnskap. Belgisk fotball nyter mer økonomiske ressurser. Selv KRC Genk, som har fulgt en gjennomtenkt politikk i årevis og har et system på toppnivå, regnes som store favoritter.»

Weiler liker underdog-rollen mot KRC Genk, men sier at spillerne hans vil slå tilbake med besluttsomhet. De drømmer alle om å spille denne typen turneringer på høyt nivå, og dette er en unik mulighet til å måle seg mot et lag med høy kaliber.

Det skal bemerkes at Servette Genève ikke har nådd hovedrunden i Champions League, mens KRC Genk allerede har deltatt i denne prestisjetunge konkurransen tre ganger. Som nasjonale mestere kvalifiserte den belgiske klubben seg direkte til Champions League-sesongen 2019/2020, et bevis på deres suksess på den europeiske scenen.