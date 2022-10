Smarttelefonen vår ville være i stand til å forutsi vår død på bare 6 minutter

Legg aldri fra deg smarttelefonen, selv når du trener den ukentlige? Vel, dette kan godt være nyttig for deg, for jo mer smarttelefonen din er med deg, jo nærmere vil den være virkeligheten av din daglige fysiske aktivitet og jo mer vil den være i stand til å forutsi døden din.

Faktisk, ifølge en studie av 100 000 middelaldrende og eldre voksne som bor i Storbritannia, ser det ut til at dataene fra bevegelsessensorene på smarttelefonene våre ville være nok til å forutsi vår dødelighetsrisiko innen de neste fem årene og alt dette. på bare 6 minutter! Den aktuelle studien går tilbake til 20. oktober og ble publisert i det svært seriøse tidsskriftet Plos Digital Health av forsker Bruce Schatz.

Fysiske aktivitetssensorer

Smarttelefonene våre ville faktisk være like kraftige som tilbehør spesialdesignet for å analysere vår daglige fysiske aktivitet, for eksempel armbånd koblet til aktivitetssensorer. Ved å analysere bare 6 minutters gange per dag, kan en algoritme trekke ut et pålitelig resultat på 70 %, nesten like nøyaktig som med profesjonelt utstyr. Den aktuelle studien så på helsen til disse menneskene ved å la dem bruke bevegelsessensorer på håndleddene i en uke. Det ser ut til at rundt 2 % av deltakerne døde i løpet av de følgende fem årene.

Hvis denne studien skulle utvides, spesielt til andre smarttelefoner som lar data fra alle segmenter av befolkningen analyseres, lar den oss allerede bli klar over den langsiktige effekten av vår daglige aktivitet. I tillegg er det ikke første gang at tilkoblede objekter har overrasket den medisinske verden: Apple Watch ville for eksempel ha alt som trengs for å kunne oppdage tegn på hjerteinfarkt i tide. Forskere vurderer til og med å bruke smarttelefonene våre som tilkoblede stetoskoper i fremtiden. Som hvilken teknologi også har en rolle å spille for helsen vår!

