Smarttelefoner uten grenser rundt skjermen blir den store trenden i 2023

Det ser ut til at de fleste av de avanserte smarttelefonene endelig vil ta i bruk et nytt design med symmetriske kanter på alle sider, slik som iPhone eller noen Android-enheter allerede gjør.

I en serie tweets avslørte lekeren Ice Universe hva vi kan forvente når det kommer til avanserte smarttelefoner i 2023. Spesielt vet vi nå at de fleste enheter vil ta i bruk designen til Galaxy S22 for skjermen, altså alle grenser vil være like. De fleste smarttelefoner i dag bruker fortsatt en tykkere nedre kant, kalt en «hake», som huser skjermkontaktene.

Men andre enheter som iPhone eller Ingenting Telefon 1 De bruker fleksible skjermer som er i stand til å bøye seg i bunnen for å føre kontaktene gjennom baksiden. Denne trenden bør generaliseres i 2023, med f.eks. den etterlengtede Xiaomi 13 som endelig skulle ta i bruk en kantløs design. Derfor forventes andre avanserte enheter som Oppo Find X6 Pro, OnePlus 11 Pro eller Galaxy S23 Ultra å ta i bruk en lignende design for frontpanelet.

Snapdragon 8 Gen 2 kan fikse alle feilene til Snapdragon 8 Gen 1

I andre tweets kunngjorde Ice Universe at i tillegg til en mer moderne design, vil de fleste av de avanserte smarttelefonene i 2023 dra nytte av den nye Snapdragon 8 Gen 2, som vil bli annonsert i november 2022. En ny enkel versjon av Snapdragon 8 Nåværende Gen. 1 produsert av Samsung, neste Snapdragon 8 Gen 2 vil bli signert av TSMC.

Derfor vil den nye brikken dra nytte av en mer avansert opptaksprosess, som Snapdragon 8+ Gen 1 utnyttet nylig. Sistnevnte gjør det mulig å få en mye mer energieffektiv brikke, men fremfor alt mindre utsatt for overoppheting, smarttelefonens hovedspøkelse utgitt i begynnelsen av året.

Vi vet også at Qualcomm må fokusere på GPU-ytelse, og ikke glemme å forbedre CPU- og bildeytelsen. Den beste nyheten kommer kanskje fra den anerkjente analytikeren Ming-Chi Kuo, som hevder det Samsung bør utstyre all sin Galaxy S22 med en Snapdragon 8 Gen 2 neste år. Den koreanske giganten ville ikke ha klart å gjøre Exynos 2300 til en verdig konkurrent til Qualcomm-brikken.