Smarttelefonprisene faller i Rakuten

Hva er høydepunktene til Galaxy S21 Ultra?

De Samsung Galaxy S21 Ultra Den har en vakker 6,8-tommers AMOLED Infiniti-O-skjerm som er kompatibel med HDR10+. Oppdateringshastigheten på 120 Hz gir smarttelefonen bedre flyt. Den koreanske produsenten har mestret AMOLED-skjermer, og det viser. Med dype kontraster, livlige farger og skarpe detaljer er Galaxy S21 Ultra-skjermen et vidunder. Bonus, skjermen på denne smarttelefonen er kompatibel med Samsung Stylus, S-Pen.

Galaxy S21 Ultra har et firedobbelt kamera. Den har et 108 megapikslers vidvinkel hovedkamera, et 12 megapikslers ultravidvinkel, 10 megapiksler periskopisk linse og et 10 megapikslers teleobjektiv. Denne smarttelefonen har en lagringskapasitet på 128 GB. Det gir god plass til å lagre bilder, videoer og alle applikasjoner som gjør hverdagen enklere.

Batterinivå Galaxy S21 Ultra drives av et 5000 mAh intelligent batteri. Takket være hurtiglading kan du lade smarttelefonen din på bare 30 minutter og få opptil 50 % rabatt. Veldig praktisk når batteriet svikter, men du må definitivt være tilgjengelig.

Hvor kan jeg kjøpe Samsung Galaxy S21 Ultra til den beste prisen?

Samsung Galaxy S21 Ultra har en god annonse på Rakuten-siden. Vanligvis selges smarttelefonen for rundt 1259, mens prisen når 863,99. En god plan du ikke bør gå glipp av hvis du ønsker å få en smarttelefon av høy kvalitet uten å tømme sparekontoen din!

Klikk her for å benytte Samsung Galaxy S21 Ultra-tilbudet på Rakuten