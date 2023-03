SMB er til stede på nettet, men ennå ikke utviklet

I følge Afnics ferske 2023-studie, Succeed with the web, bekrefter VSEer/SMB-er sin tilstedeværelse på nettet, men må fortsatt fremme sin praksis. Hvis de tar eierskap til de forskjellige online tilstedeværelsesverktøyene, er det fortsatt forbedringer som må gjøres, spesielt for å øke bevisstheten om sikkerhets- og databeskyttelsesproblemer.

En online tilstedeværelse

Studien viser en kartlegging av nettbasert tilstedeværelse av mikrobedrifter, VSEer og SMBer. I dette tilfellet hevder 65 % av de svarte selskapene å ha et nettsted, og viser dermed allerede en reell tilstedeværelse på nettet selv for svært små strukturer. Denne prosentandelen stiger til 83 % for SMB og VSE. Samtidig er 82 % av dem aktive på sosiale nettverk. I tillegg erklærer 65 % av selskapene at de systematisk svarer på kommentarer og vurderinger på Internett, mens 58 % jobber med den naturlige referansen til nettstedet deres. Hvis de er tilstede på nett, handler det fremfor alt om å presentere aktiviteten sin for 66 % av de spurte, men også være lett identifisert for 49 % eller til og med kommunisere med sine kunder og prospekter (45 %). Bare 34 % gjør det for å selge produktene og tjenestene sine på nettet. Imidlertid sier bare 39 % at de kommer til toppen av søkemotorresultatene.

God sikkerhetspraksis å forsterke

Denne studien avAfnic presenterer indikatorer på integrering av sikkerhets- og databeskyttelsestiltak, som viser oss at det er en viss bevissthet om forretningsrisiko, men at den må forsterkes med større bruk av verktøy og vedtak om god praksis. Bare 42 % av dem tar regelmessige sikkerhetskopier av dataene sine (sider, databaser osv.) og 31 % av konfigurasjonen (system, CMS osv.). Det bør bemerkes at 42 % har implementert sikkerhetsløsninger som brannmurer eller antivirus (85 % blant SMB) og at 41 % utfører regelmessige sikkerhetsoppdateringer (system, programvare, utvidelser osv.). Sikkerhetsrevisjoner er ikke populære ettersom bare 10 % av dem erklærer å utføre sikkerhetsrevisjoner.

Arbeid med SEO

Det er fortsatt nødvendig for små og mellomstore bedrifter å jobbe med referanser (eller SEO for søkemotoroptimalisering) for å øke synligheten, da denne kontrollen vil tillate dem å øke synligheten til nettstedet deres i søkemotorer, noe som vil generere organisk trafikk og tiltrekke seg nye besøkende. . Dette arbeidet kan også være til nytte for dem ved å la dem få troverdighet eller forbedre deres relevans i innholdet. Ved å jobbe med SEO, samt relevansen til innholdet på nettstedet ditt, vil du effektivt svare på forespørsler fra Internett-brukere. Dette kan hjelpe deg med å forstå målgruppen din bedre og forbedre brukeropplevelsen.

Noen refleksjoner rundt cybersikkerhet

Her er noen av de beste cybersikkerhetspraksisen som bedrifter kan implementere for å beskytte systemene og dataene sine: