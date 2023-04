Smeltende isbreer har konsekvenser som rammer oss: «Vi må endre kystlinjene våre for å beskytte oss selv»

Laboratoriet har et tjuetalls frysere med isprøver fra Grønland eller Alpene, og situasjonen er mer bekymringsfull enn noen gang. «I 2022 ser vi at vi er på -6 % på ett år. Vi kan ikke ekstrapolere disse tallene inn i fremtiden på en lineær måte, men hvis det er 16 like år, vil det ikke være isbreer i Alpene i Sveits.» , Harry Zecollari, en glasiolog, bemerker.

Rekordsnøtap på nesten 5 kubikk km påvirker land nær isbreer som Sveits, men også Østerrike og Frankrike. Men også direkte i Belgia.

«Denne havnivåstigningen har en innvirkning på den belgiske kysten. Vi må endre kysten vår for å forsvare oss. Dette er ikke noe du ser fra år til år, men noe som akkumuleres. Vi må endre infrastrukturen vår, spesielt i de kommende tiårene og i andre halvdel av det 21. århundre. «, Harry Zecollari legger til.