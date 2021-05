Smelting av isark øker raskt metan i miljøet, sier studien

Oslo: Smelting av arktiske isark utløste en rask frigjøring av metan fra havbunnen under de to siste avfrysningene, ifølge en ny studie ledet av forskere ved Universitetet i Tromsø, Arktiske universitetet i Norge.

Istidene er ikke så enkle å definere. Det kan virke intuitivt at en istid representerer en isete planet, men sannheten er ofte mer nyansert enn det. En istid har konstante is- og avfrysninger, med isark som pulserer med rytmen i det skiftende klimaet. Disse gigantene har steget og falt jevnt og trutt og løftet press fra havbunnen.

Flere studier viser også at den siste avforgassingen, Holocene (for ca 21ka-15ka siden) i Barentshavet, har hatt stor innvirkning på utslipp av metan i vannet.

En nyere studie i tidsskriftet Geology tar en nærmere titt på fortiden, for rundt 125 000 år siden, og bidrar til konklusjonen: smeltingen av de arktiske isdekkene gir drivstoff til frigjøringen av den kraftige drivhusgassen metan fra havbunnen.

“I vår undersøkelse utvider vi den geologiske historien til den siste metanfrigivelsen i Arktis til den nest siste isbreen, den såkalte Eemiske perioden. Vi har funnet ut at likhetene mellom Holocene-begivenhetene og den eemiske avfettingen argumenterer for en felles driver for utgivelsen. Episodic Geologic Methane Receding Ice Sheets “. sier forsker Pierre-Antoine Dessandier, som gjennomførte denne studien som postdoktor ved CAGE Center for Arctic Gas Hydrate Environment and Climate ved UiT The Arctic University of Norway.

Studien er basert på målinger av forskjellige isotoper funnet i sedimentkjerner samlet fra Polhavet. Isotoper er variasjoner av kjemiske elementer, som karbon og oksygen, i dette tilfellet. Ulike isotoper av samme element har forskjellige vekter og samhandler med andre kjemiske elementer i miljøet på bestemte måter.

Dette betyr at sammensetningen av visse isotoper er korrelert med miljøendringer som temperatur eller mengden metan i vannsøylen eller i sedimentet. Isotopene absorberes og lagres i skjell av små organismer som kalles foraminifera, og blir dermed arkivert i sedimenter i tusenvis av år når de små skapningene dør.

Også, hvis metanet ble frigitt i lengre perioder, får de arkiverte skjellene karbonatovervekst som i seg selv også kan analyseres for isotoper.

“Den isotopiske registreringen viste at ettersom isdekket smeltet og trykket på havbunnen gikk ned under Eemian, ble metan frigjort i voldsomme utbrudd, sakte siver eller en kombinasjon av begge. Da isen var helt borte Noen tusen år senere hadde metanutslippene stabilisert seg, sier Dessandier.

Arktiske metanreservoarer består av gasshydrater og fri gass. Gasshydrater er faste, vanligvis metangass, frossen i et bur med vann, og ekstremt utsatt for trykk- og temperaturendringer i havet.

Disse magasinene er potensielt store nok til å øke atmosfæriske metankonsentrasjoner hvis de slippes ut under smelting av is og permafrost.

Geologistudien forsterker hypotesen om at utslipp av denne klimagassen er sterkt korrelert med smelting av isark. Det er også et eksempel fra fortiden som viser hva fremtiden kan holde.

“Den nåværende akselerasjonen av den grønlandske issmelten er analog med vår modell. Vi tror fremtidig utslipp av metan nedenfra og nær disse isdekket er sannsynlig,” sier Dessandier. klimagasser i jordens atmosfære og er ansvarlig for opptil en tredjedel av kortsiktig global oppvarming. I løpet av 2019 kom rundt 60 prosent (360 millioner tonn) av metanet som ble frigitt globalt fra menneskelige aktiviteter, mens naturlige kilder bidro med rundt 40 prosent (230 millioner tonn).

Mengden metan som til slutt nådde atmosfæren under Eemian og Holocene deglaciations er fortsatt usikker. En del av problemet med å kvantifisere dette er de mikrobielle samfunnene som lever på havbunnen og i vann og bruker metan for å overleve.

Men de to tidligere avfettningene skjedde over tusenvis av år, mens den nåværende tilbaketrekningen av isdekket er uten sidestykke i den geologiske rekorden.

“Fremtidige fremskrivninger av klimaendringene bør definitivt omfatte metanutslipp etter tynning av isen. Fortiden kan brukes til å bedre informere fremtiden,” konkluderte Dessandier.