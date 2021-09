Snail Mail kunngjør nytt album Valentine, deler ny video: Watch

Brevpost Har annonsert sitt nye album Valentine Med en video Tittelsang. Etter 2018 Frodig Levert via 5. november Modador. Se videoen “Valentine” Nettlys.

Lindsay Jordan skrev Valentine Innspilt i 2019 og 2020 ved hjelp av produsent Brad Cook. “Jeg ønsket å ta så mye tid som mulig gjennom dette innlegget og sørge for at jeg var glad før jeg slapp det løs på alle,” sa han i en uttalelse. “Det er en stor mangel å omtale denne prosessen som det dypeste stadiet av grå stær og behandling jeg noen gang har opplevd. Valentine Det er min baby! “

Etter utsettelse 2020 tur, Snail Mail går tilbake på veien i USA i november før han drar til Europa i 2022. Se hele listen over datoer nedenfor.

Sjekk Pitchfork -funksjonen. “En ærlig samtale mellom Liz Pierre og Lindsay Jordan fra Snail Mail”

Valentine:

01 Valentine

02 Ben Franklin

03 Hodelås

04 lyseblå

05 Forever (seiling)

06 Madonna

07 c. Etc. i.

08 Ære

09 Automatisk

10 er min

Alle produktene på Pitchfork er valgt uavhengig av våre forfattere. Imidlertid, når du kjøper noe gjennom våre detaljhandelskoblinger, kan vi motta en tilknyttet kommisjon.

Brevpost:

11-27 Richmond, VA – Nasjonalt *

11-28 Charlotte, NC – Neighborhood Theatre *

11-30 Orlando, FL – Peach Theatre *

12-01 Tampa, FL – The Ritz War *

12-03 Birmingham, AL – lør *

12-04 Knoxville, DN – The Mill & Mine *

12-05 Louisville, KY – Headliners Music Hall *

12-07 Milwaukee, WI – Turner Hall *

12-08 Madison, WI – Majestic Theatre *

12-10 St. Louis, MO – Match *

12-11 Bloomington, IL – The Castle Theatre *

12-12 Columbus, OH – Athena Theatre *

12-13 Detroit, MI – Majestic Theatre *

12-15 Millwell, BA – Mr. Smalls teater *

12-16 New Haven, CD – Toad Place *

12-17 Providence, RI – Fed Music Hall *

12-18 Asbury Park, NJ – Stone Pony *

12-19 Norfolk, VA – Norge *

12-21 Silver Spring, MD – Fillmore *

02-18 Manchester, England – Manchester Academy2

02-20 Glasgow, Skottland – QMU

02-22 Bristol, England – SWX

02-23 London, England – O2 Forum Kentish Town

02-25 Paris, Frankrike – Le Trabendo

02-26 Lyon, Frankrike – Modern Epic

02-27 Bologna, Italia – Lokomotiv

02-28 Milano, Italia – Magnolia

03-02 Zürich, Sveits – Ark f

03-03 München, Tyskland – Ampere

03-04 Dresden, Tyskland – Groovestation

03-06 København, Danmark – Loben

03-07 Göteborg, Sverige – Hav

03-08 Oslo, Norge – Parktreat

03-10 Stockholm, Sverige – Schlachkirk

03-12 Berlin, Tyskland – Columbia Theatre

03-13 Hamburg, Tyskland – Nast

03-14 Brussel, Tyskland – AB Ballroom

03-15 Köln, Tyskland – Bygning9

03-16 Amsterdam, Nederland – Paradiso North

04-05 Philadelphia, PA – Union Transfer #

04-06 Philadelphia, PA – Union Transfer #

04-07 Brooklyn, New York – King’s Theatre #

04-08 Boston, MA – Royal #

04-09 Montreal, Quebec – Club Soda #

04-11 Toronto, Ontario – Phoenix Concert Theatre #

04-12 Cleveland, Oho – Agora Theatre #

04-14 Chicago, IL – Riviera Theatre #

04-15 Minneapolis, MN – First Avenue #

04-16 Lawrence, KS – Liberty Hall #

04-17 Denver, CO – Octane Theatre #

04-20 Seattle, WA Moore Theatre

04-21 Vancouver, British Columbia – Vogue Theatre

04-22 Portland, eller – Wonder Ballroom

04-23 Portland, eller – Wonder Ballroom

04-24 Auckland, CA – Fox Theatre

04-27 Los Angeles, CA – Hollywood Palladium

04-28 San Diego, CA – Laboratory North Park

04-29 Mesa, AZ – Nilen

04-30 Santa Fe, NM – Meow Wolf

05-02 Austin, DX – ACL Live på Moody Theatre

05-03 Dallas, TX – Fabrikkstudio

05-05 Atlanta, GA – The Masquerade – Heaven Stage

05-06 Asheville, NC – Appelsinskall

05-07 Corboro, NC – Cat’s Cradle

05-08 Nashville, DN – Brooklyn Bowl – Nashville

* Spencer & Hotline med TNT

# Glad igjen

Gå med Goon Socks