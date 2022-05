Snapchat kunngjør nye verktøy for utvidet virkelighet – Bilde

Snapchat-plattformen avduket en rekke nye funksjoner under sitt årlige Snap Partner Summit. Snap kunngjorde også at plattformen deres nå har mer enn 600 millioner månedlige brukere og mer enn 332 millioner daglige aktive brukere over hele verden. Snap introduserte spesielt Lens Cloud, et sett med fritt tilgjengelige tjenester som utvider det utviklere kan lage i AR: lagringstjenester, lokasjonstjenester og flerbrukertjenester. Lens Studio vil snart tilby Ray Tracing, som vil tillate AR-elementer å bli enda mer realistiske. Det vil være mulig å fremheve refleksjoner av gjenstander i utvidet virkelighet på en måte som er mer virkelig enn livet, sa plattformen.

I følge Snapchat har mer enn 250 millioner Snapchattere brukt AR-handlebriller over 5 milliarder ganger siden januar 2021. «De rangerer også Snapchat som #1-plattformen for å dele shoppingøyeblikk». Snapchat-brukere bruker spesielt utvidet virkelighet for å prøve antrekkene sine. Snapchattere har testet Zenni Opticals AR-objektiver over 60 millioner ganger. «Briller som brukte denne teknologien ga en 42 % høyere avkastning på annonseutgifter enn briller uten,» sa Snap, som introduserte Snap 3D Asset Manager. Denne funksjonen gjør det raskere og enklere for bedrifter å skape utvidet virkelighet shoppingopplevelser. Merkevarer kan nå be om, administrere og optimalisere 3D-modeller for alle produktene i katalogen deres. Nå er det mulig å lage Shopping-linser på sekunder og uten ekstra kostnad. «Merker kan skape testopplevelser med høy konvertering samtidig som de sikrer minimal avkastning med Snaps størrelsesprediksjonsteknologi.»

Plattformen lanserer også en ny type linse som lar deg prøve antrekk uten å måtte bytte, «Dress Up». Funksjonen samler det beste innen mote og AR Try-on fra motedesignere, forhandlere og merker på ett sted. Tilgjengelig fra Lens Explorer eller snart via Snap Camera i AR Bar, Dress Up inviterer folk fra hele verden til å søke, oppdage og dele nye utseende. I tillegg til lanseringen av Camera Kit for AR Shopping, som gir handelspartnere en ny mulighet til å ta med det beste fra Snap Camera for AR-prøve direkte fra deres nettsted eller deres egne apper. Camera Kit for AR Shopping er en AR SDK (programvareutviklingssett) for å bygge inn snaplinser på merkevare- og selgerproduktsider for å forbedre kundenes netthandelsopplevelse. Camera Kit for AR Shopping fungerer på Android og iOS og snart på nettsteder.

Snap kunngjorde også et flerårig partnerskap med Live Nation som vil ta opptredener utover scenen, «skape en mer intim forbindelse mellom artister og fans gjennom personlige, oppslukende AR-opplevelser kun tilgjengelig på Snapchat.» Fra Lollapalooza i Chicago til Wireless Festival i London, Rolling Loud i Miami og The Governors Ball i New York, festivaler vil bli transformert og oppslukende gjennom Snap AR, fra og med Electric Daisy Carnival i mai 2022.

Når det gjelder spill, kunngjorde Snap en ny funksjon som lar utviklere legge til sosiale opplevelser til Minis, å skape små sosiale opplevelser på Snapchat. Plattformen lanserer dual-mode redigeringsverktøy, for eksempel for å bruke front- og bakkameraene samtidig for å fange et 360°-perspektiv. Til slutt introduserte Snapchat et flygende kamera kalt Pixy, som fungerer autonomt, uten fjernkontroll og ikke krever noen installasjon. Den flyr noen meter over brukeren og tar bilder og videoer, og stopper deretter i hånden etter flyturen. Alt du fanger blir automatisk lastet ned til Snapchat Memories. Pixy er kun tilgjengelig så lenge beholdningen rekker, i USA og Frankrike.