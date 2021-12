Snapdragon G3x: Qualcomm angriper markedet for bærbare spillkonsoller

Allerede tilstede, til og med allestedsnærværende i smarttelefonverdenen, Bærbare datamaskiner, fra utvidet / virtuell virkelighet Og bilindustrien, Qualcomm er ikke ferdig med å utvide spillefeltet sitt – bokstavelig talt, forresten. I flere måneder har det vært kjent at selskapet har rettet misunnelige øyne på verden av maskiner dedikert til nomadiske spill, hvis popularitet aldri har vært så høy som i vår tid. Dette ønsket blir nå realisert med kunngjøringen av Snapdragon G3x, et nytt integrert system optimalisert veldig spesifikt for spillet, og bestemt til å finne sted i bærbare konsoller med Android.

Qualcomm er fortsatt veldig hemmelighetsfull om de eksakte tekniske spesifikasjonene til denne nye brikken, hvis ikke for å erklære trivialiteter som integrasjonen av en Qualcomm Adreno-familie GPU og en Qualcomm Kryo-familie CPU, late som overraskelse. Han understreker imidlertid at brikken inneholder alle teknologiene til Snapdragon Elite Gaming-suiten, spesielt maskinvareakselerasjon av teksturblanding (som gjør at gjennomsiktighetseffekter ikke umiddelbart ødelegger bilder per sekund), og støtte for Variable Rate Shading (en teknikk som i utgangspunktet består i å ikke bruke samme pikseltetthet gjennom hele bildet, for å konsentrere datakraften i høykontrast- og høyfrekvente områder av bildet. detaljer). Alt dette ville få alle Android-spill til å kjøre med bildefrekvenser fra “opptil 144 fps”, med støtte for 10-bits HDR.

Skyspilling i forgrunnen

Men lokal ytelse er ikke alt: I tråd med tiden er G3x også perfekt optimert for streaming av spill, enten det er på et lokalt nettverk eller fra en skyspilltjeneste. For å gjøre dette har den 6 og 6E Wi-Fi-tilkobling, og den støtter selvfølgelig også 5G-mobilnettverk, både i millimeterbølger og i sub-6 GHz-båndene.

Spesifikasjonsteknikkene er avgjørende for å nevne prisen for en USB-C-tilkobling, som brukes for tilkobling av en ekstern 4K-skjerm eller et VR/AR-tøy, og Snapdragon Sound-teknologien for en lydtilkobling. uten strenger “ingen ventetid”. Dette siste punktet må imidlertid tempereres: det er bare gyldig hvis du bruker hodetelefoner eller hodetelefoner som også er uttrykkelig kompatible, som ikke er en kommersielt tilgjengelig modell til dags dato.

Et utviklingssett designet med Razer

Snapdragon G3x er allerede implementert i en konsoll designet av Razer i samarbeid med Qualcomm. Imidlertid er denne konsollen kun et utviklingssett og vil ikke bli tilbudt for salg til allmennheten. Imidlertid er spesifikasjonene veldig lovende, spesielt med hensyn til skjermen, som bruker en 6,65-tommers Full HD + OLED-berøringsskjerm med HDR og 120 Hz, godt over 720p / 800p-skjermene til denne åpenbare inspirasjonsmaskinen. Nintendo-svitsj og Dampdeksel.