Snart en stor byggeplass på Chaussée de Togres i Rocor

Mandag 4. september starter den nye byggeplassen i Liège kommune. Det handler om ombygging og sikkerhet i krysset N20/chaussée de Togres-Place Reine Astrid-rue d’Ans.

Prosjektet tar sikte på å bygge om plassen og krysset, i tillegg til å bygge toveis enveis sykkelstier. De øvre lagene av vegdekke og deres merking vil bli rehabilitert fra tomten til Ravel-krysset.

Helt konkret, fra mandag 4. september til onsdag 20. september, vil omkjøringsveien som forbinder Place Reine Astrid til N20/chaussée de Toongres i retning Toongres være stengt for trafikk. En midlertidig vei som tillater høyresvinger vil bli bygget for å opprettholde forbindelsen mellom de to veiene.

Nesten en halv million

Fra torsdag 21. september til tirsdag 10. oktober, fra Rocor, vil omkjøringsveien som forbinder N20/chaussée de Togres mot Place Reine Astrid være stengt for trafikk.

I tre netter fra onsdag 11. oktober til fredag ​​13. oktober vil også krysset N20-Place Reine Astrid-rue d’Ans være stengt for trafikk. Det skal bygges en omvei gjennom Chemin du Bois, Rue de l’Arsenal og Rue du Village.

Til slutt, fra mandag 16. oktober til fredag ​​27. oktober, skal det arbeides med å rehabilitere overflaten i krysset. Operasjonene vil bli utført på halvveis. Som et resultat av dette vil trafikken opprettholdes på et kjørefelt i høyde med arbeidsområdet og makshastigheten begrenses til 30 km/t.

Åpenbart kan arbeidsplanen justeres i tilfelle ugunstige værforhold.

Budsjettet for dette arbeidet ble estimert til 390 000 euro, eksklusiv merverdiavgift, finansiert av Sofico.