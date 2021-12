Snart et observatorium av smeltet magma på Island ved Krafla-vulkanen

Et team av internasjonale forskere (av 38 forskningsinstitutter og selskaper fra 11 land) har jobbet med saken siden 2014, med sikte på å bedre forstå mysteriet med smeltet stein under overflaten. For dette vil det ha blitt brukt 100 millioner dollar.

Ikke få panikk, det var bare materielle skader. Så det var gode nyheter å innse at de hadde (relativt enkel) tilgang til en magma lomme som inneholdt ca. 500 millioner kubikkmeter smeltet stein på et ganske grunt dyp på 2 km (mens det ble antatt å være 4,5 km).

Denne episoden fra 2009 tillot prosjektet å finne sted i dag. På den tiden utvidet ingeniører Kraflas geotermiske kraftverk til en dybde på 2,1 kilometer da en brønn ved et uhell traff en lomme med magma ved 900 ° C.

Denne oppdagelsen har potensial til å være et gjennombrudd i vår evne til å forstå mange forskjellige ting, “alt fra opprinnelsen til kontinenter til dynamikken til vulkaner og geotermiske systemer,” sier Paolo Papale, en vulkanolog ved det italienske nasjonale instituttet for geofysikk og vulkanologi. INGV i AFP .

Deretter avslørte studier at magmaen som var tilstede i denne lommen hadde de samme egenskapene som ved et utbrudd som dateres tilbake til 1724. Derfor har lommen vært der i minst 300 år.

Etterforskningen bør føre til fremskritt innen grunnleggende vitenskap og geotermisk energi, men også (kanskje til og med fremfor alt), i å bedre kunne forhindre vulkanutbrudd, over hele verden (vi ønsker ikke et nytt Pompeii).

I tillegg kan det å studere denne magmaen nær overflaten være et energigjennombrudd. Faktisk, Nær flytende magma når bergarten temperaturer så ekstreme at energien som produseres er fem til ti ganger større enn ved konvensjonell boring. Under ulykken i 2009, dampen som steg til overflaten var 450 °C, den høyeste vulkanske damptemperaturen som er registrert.

Med slike temperaturer og energi vil to brønner være nok til å erstatte ytterligere 18 brønner for å forsyne anlegget. Imidlertid er teknologien som er nødvendig for å motstå disse ekstreme temperaturene ennå ikke klar. Observatoriet vil kunne studere alt dette for å kunne måle risikoen samt utvikle (eller ikke) passende teknologi.