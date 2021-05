Snart: Innkalling til forslag for prosjekter som adresserer miljøutfordringer innenfor rammen av den norske finansmekanismen 2014-2021 og Den europeiske økonomiske samfunnsmekanismen 2014-2021

Regjeringskontoret for utvikling og europeisk samhørighetspolitikk er glade for å kunngjøre “ Innkalling til forslag for medfinansiering av prosjekter under klimaendrings- og tilpasningsprogrammet ”, som støttes og implementeres under den norske finansieringsmekanismen 2014-2021 og Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Finansiell mekanisme 2014-2021. Invitasjonen vil bli publisert 14. mai 2021 i Republikken Slovenias offisielle tidende. Midler tilgjengelig under samtalen vil beløpe seg til mer enn € 15,5 millioner. Prosjektets tilskuddsrate vil utgjøre 100% av de totale støtteberettigede utgiftene til prosjektet.