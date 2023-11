snart må du betale for å lagre samtalene dine

Å sikkerhetskopiere samtalene dine på WhatsApp var til nå en ganske enkel prosedyre, men det kan fort bli en hodepine, ettersom Google har annonsert en stor endring.

Dårlige nyheter for WhatsApp-brukere: Sikkerhetskopier av samtalene dine på Android vil ikke lenger være unntatt fra lagringskvoter for Google-kontoer. I en kunngjøring avslørte Google at fra og med desember, Sikkerhetskopiering av WhatsApp-chatter på Android vil bidra til lagringsgrensene for Google-kontoen din.

I motsetning til den historiske praksisen med å tilby Android-brukere gratis sikkerhetskopier av chatter på Google Disk, samsvarer dette trekket endelig med lagringspolicyer på plass på andre plattformer. Derfor, nå må du Sørg for at du har nok lagringsplass til å lagre samtalene dine eller betale.

Google vil ikke lenger tilby lagring for WhatsApp-samtaler

For brukere av gratis Google-lagringskontoer med en grense på 15 GB, betyr denne endringen at WhatsApp-sikkerhetskopier nå vil bli tatt i betraktning i denne konvolutten. Problemet er at grensen på 15 GB allerede dekker data for en rekke Google-tjenester, inkludert Gmail og Google Foto. betyr at den har en tendens til å fylles opp veldig raskt.

Brukere som står overfor tunge chat-sikkerhetskopier har nå flere alternativer: justere sikkerhetskopieringsinnstillingene, redusere datavolumet eller vurdere å oppgradere til en betalt Google One eller lignende skylagringsplan. Å fjerne skysikkerhetskopiering er en potensiell løsning, men det følger selvsagt meden iboende risiko for tap av data ved uhell på gjeldende telefon.

For de som er villige til å investere, er det en enkel, men kostnadseffektiv løsning å kjøpe ekstra lagringsplass fra Google. Det grunnleggende månedlige tilbudet til 1,99 euro, som gir 100 GB lagringsplass, bør møte behovene til de fleste brukere. Den tilbyr også andre fordeler, inkludert en VPN for flere enheter, flere redigeringsfunksjoner i Google Foto og en hjelpelinje for å kontakte Google-eksperter om nødvendig. Enda bedre, du kan dele dette abonnementet med 5 personer.