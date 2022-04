Snart NVIDIA- og AMD-grafikkort til MSRP-priser?

Vi vet og har allerede annonsert flere ganger siden januar prisene på grafikkort har falt. Dette for NVIDIA GeForce RTX 3000- og AMD Radeon RX 6000-kort. I dag, i den siste 3DCenter-avlesningen, kan vi se at kortpriser NVIDIA er bare +19 % rabatt på MSRP-priser Til og med +12 % for grafikkort amd. Så vi har priser som ikke har vært så lave på lenge.

NVIDIA RTX 3000 og AMD Radeon RX 6000: prisene fortsetter å falle

Vær også oppmerksom på at tilgjengeligheten av kontinuerlige kart har økt veldig litt. Samtidig er etterspørselen etter kryptovaluta ganske ustabil, men har stort sett holdt seg i samme sone siden januar.

Det skal bemerkes at 3DCenter er avhengig av det tyske og østerrikske markedet for prissetting. Dette gjenspeiler ikke automatisk det vi har i Frankrike, men snarere en generell trend. Og uansett, mange av dere bestiller allerede fra våre tyske naboers sider som Alternate eller fra våre venner på Caseking.

Vi må imidlertid ikke glemme én viktig ting: den nye generasjonen av NVIDIA RTX 4000/5000 grafikkort ville komme, ifølge ryktene, til skoleårets start i september. På samme måte er AMDs neste kort planlagt i andre halvdel av dette året når de lanseres. en oppdatering (Radeon RX 6X50 XT fra det nåværende utvalget for 10. mai. Nærmere bestemt venter mange brukere ganske enkelt på de neste kortene, så etterspørselen er også lavere blant spillerne.