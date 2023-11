Snart økonomisk kompensasjon ved langvarig nettbrudd Teknikk

Ifølge minister De Sutter er antallet klager på nettbrudd allerede doblet sammenlignet med i fjor. Miljøvernministeren forklarte: «Ved utgangen av november i år registrerte Teleombudsmannen 3.468 klager, mot 1.685 klager for hele 2022. Vi vet ikke hva varigheten og alvorlighetsgraden av avbruddene ble rapportert.» Hun husket at telekommunikasjonsprisene ikke er billige i Belgia. «Hvis et sammenbrudd oppstår, er kompensasjon det minste operatørene kan gjøre for kundene sine,» sa hun.

Det er tre mulige kompensasjonsalternativer. Dette kan inkludere en kompensasjon på €1 for den første dagen av ferien. Dette beløpet øker når strømbruddet varer i flere dager. De Sutter forklarte at kompensasjon også kan være kompensasjon for en trettiendedel av kostnadene for et månedlig abonnement eller gratis filmer, for eksempel. Det er operatøren som skal informere skadelidte om mulighetene for erstatning.