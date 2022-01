Snart vil det være mulig å låse opp iPhone med en maske (uten Apple Watch)

Det var den første betaversjonen av iOS 15.4 som avslørte den nye funksjonen.

Siden begynnelsen av pandemien er det et problem som alle iPhone-brukere kjenner til: å låse opp smarttelefonen med et skall. Siden de nyeste modellene av den hodemonterte smarttelefonen er utstyrt med Face ID, må iPhone se hele ansiktet ditt for å låse det opp.

I august 2021 så iPhone-eiere et glimt av håp, men entusiasmen deres forsvant raskt. Med iOS 14.5, Apple tillot deg å låse opp iPhone med en maske, men dette krevde å ha en Apple Watch og ha den på håndleddet. En avgjørelse som til syvende og sist er nyttig, men som etterlot folk som ikke hadde en smartklokke i mørket.

Til slutt ser det ut til at Apple har lært leksjonen sin og lyttet til kritikken fra kundene sine. Denne torsdagskvelden presenterte Apple Park den første betaversjonen av iOS 15.4, der vi oppdaget … muligheten for å låse opp iPhone med et skall uten å måtte ha en Apple Watch! En nyhet som uten tvil burde glede iPhone-eiere.

kraftigere sensorer

Spesielt har Apple gjort iPhones TrueDepth-sensorer mer effektive. Faktisk har selskapet uttalt at de er i stand til det “gjenkjenne de unike egenskapene rundt øyet” for autentiseringsformål.

Som det er nå, må du se på iPhone for å låse den opp med Face ID. Apple insisterte imidlertid på å spesifisere at hvis Face ID skal fungere med en maske, vil systemet fortsatt være sikrere ved å skanne hele ansiktsdelen, og ikke bare øynene og ørene.

På den annen side indikerer ingenting når iOS 15.4 vil være tilgjengelig. Men hvis du ønsker å ha funksjonaliteten før alle andre, må du gjerne bli med i gratis betatestprogram.