Snart vil du kunne betale eller klokke inn på jobben med håndflaten

Håndflategjenkjenningsteknologi er en viktig fremskritt i biometrisk autentisering. En av pionerene på dette feltet er Amazon med sin One-teknologi, som lar brukere identifisere seg for å få tilgang til et garderobe eller betale for dagligvarer ved å føre håndflaten over en dedikert leser. Hånden kan dermed i visse situasjoner erstatte bruken av bankkort eller digital lommebok.

Amazon kunngjør nå å utvide den til forretningsverden, er ideen å kunne få tilgang til kontoret eller hotellrommet ditt ved å skanne håndflaten i stedet for å presentere et kort eller nøkkel. Denne typen system kan utvides til forskjellige offentlige steder som togstasjoner og flyplasser, men også utdanningssentre.

Ifølge Amazon vil systemet ha en nøyaktighet på 99,9999 %, og overgå tradisjonelle autentiseringsmetoder.

Ikke bare ville denne teknologien vise seg å være ekstremt pålitelig, men den ville også være det sikrere, som garanterer databeskyttelse med data eksklusivt kryptert og lagret i skyen. Til syvende og sist har denne kontaktløse tjenesten som mål å være begge deler raskere og mer intuitivt enn noe annet identitetskontrollsystem.