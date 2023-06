snart vil du kunne bruke flere kontoer på samme enhet

WhatsApp bør snart være utstyrt med en av de mest etterlengtede funksjonene for brukere de siste årene: muligheten til å bruke flere kontoer på samme enhet.

Etter å ha aktivert sømløse dataoverføringer mellom Android- og iOS-enheter, og tillatt bruk av samme konto på flere telefoner, jobber WhatsApp nå med en etterlengtet funksjon: muligheten til å bruke to separate WhatsApp-kontoer i samme applikasjon.

Som vanlig oppdaget WABetaInfo denne nye funksjonen i den siste betaversjonen av WhatsApp Business (2.23.13.5) for Android. Denne nye funksjonen vil tillate brukerelegg til to separate WhatsApp-kontoer på samme enheteliminerer behovet for å ty til alternative løsninger som Dual Messenger eller Secure Folder for å administrere flere kontoer på en enkelt enhet.

Les også – WhatsApp: hvordan koble flere smarttelefoner til en enkelt konto

WhatsApp vil endelig støtte flere kontoer i samme applikasjon

den evolusjonen det vil være til stor nytte for folk som har forskjellige profiler for personlig og profesjonell bruk, men som foretrekker å bare ha én enhet i lomma.

Selv om det foreløpig ikke er kjent om denne støtten for flere kontoer vil utvides til følgeenheter knyttet til hovedtelefonen, vil brukere med et dual-SIM-oppsett kunne dra nytte av denne funksjonen uten å måtte installere en separat forekomst av WhatsApp.

Foreløpig er multikontofunksjonen eksklusiv for Business-versjonen av appen.. Indikasjoner tyder imidlertid på at den også vil nå den normale versjonen av WhatsApp. Funksjonen testes for øyeblikket og skal utgis på en stabil måte i løpet av de kommende månedene, men ingen utrullingstidslinje har blitt delt. Gitt fraværet i iOS-versjonen av WhatsApp, funksjonen kan komme senere på iPhones.

I mellomtiden vet vi at Meta jobber med Andre svært etterlengtede funksjoner for WhatsApp. Meldingstjenesten skal for eksempel snart tillate brukerne å sende videomeldinger, med en maksimal varighet på 60 sekunder. WhatsApp jobber også med å erstatte telefonnummeret ditt med et kallenavn, som skal øke sikkerheten og beskytte brukerdata.