SNCB ser etter mer enn 1000 nye ansatte: av denne grunn tilbyr de betalt opplæring

SNCB ser etter ansatte: mer enn 1300 ansatte for å være nøyaktig. Jobbene som kreves er forskjellige: sjåfører, teknikere eller til og med sikkerhetsvakter. For å motivere kandidater tilbys betalt opplæring.

Knapt om bord på skipet må Sidwin, 22, gjøre den første øvelsen: å annonsere reisemål til passasjerene. Utfordringen: å mestre togveien på begge språk, men arbeidet hans stopper ikke der. «Det er ikke lett, men med å øve og lære stasjonsnavnene på nederlandsk, vil det bli bedre og bedre«, bemerker hun. Da må vi nå sjekke passasjertransportbilletter og overvinne farene ved dagliglivet.

I likhet med henne må 15 andre kamerater lære seg god praksis på dette feltet. En øvelse som er en del av et 5-måneders betalt opplæringskurs: en måte å tiltrekke seg alle typer profiler, som Bashir, 33 og en tidligere salgsrepresentant. «Hvis vi hjelper noen i løpet av dagen, føler vi oss nyttige, og det er givende,» forklarer han.

Bare i 2023 tiltrakk denne jobben seg nesten 450 personer, og SNCB ser etter ytterligere 300 personer for 2024: avgjørende for å takle økningen i togforsyningen. Thibault mener: «Vi har vært underbemannet i flere år, og dette er bra for ansatte og for de som ennå ikke har kunnet ta permisjon.»

I tillegg til togbetjenter vil andre SNCB-stillinger bli besatt som sjåfører, teknikere og til og med sikkerhetsagenter.