SNCBs revisjonskomité undersøker den svimlende lønnen for en IT-konsulent

Det var den britiske kansleren Hamid Agassi som vant kontrakten den gang. Vennskapet hans med administrerende direktør i SNCB har blitt tydelig siden de dukket opp på et bilde lagt ut på Facebook av fru Dutordoir i mars 2022. Vi ser dem sitte i restauranten med en tredje mann. På bildet står det «Venner!». Det var nok til å få lukten av nepotisme til å flyte opp.

Sophie Dutourdouard avviser offisielt disse mistankene. «Da jeg for 3 uker siden ble informert om et mulig problem med en IT-kontrakt som løper fra kvartal 2018 til første kvartal 2021, som ble inngått og administrert av ledelsen i IT-datterselskapet på den tiden, Ypto, umiddelbart ba revisjonskomiteen til banken Swiss National Finance starte revisjon. Da jeg i 2018 så at et svært viktig IT-prosjekt som involverer hundrevis av millioner euro av offentlige penger sto i fare for å gå rett i veggen, kontaktet jeg Mr. Agassi fra 1 Team Energy – hvis erfaring jeg kjenner til med svært komplekse IT-filer hos Electrabel – med ledelsen Ypto på den tiden. Intet mer, intet mindre.» Før hun overtok presidentskapet i SNCB, ledet fru Dutordoir Electrabel mellom 2009 og 2013, etter å ha jobbet der i tjue år i forskjellige avdelinger.

Forsiktighet er fortsatt i orden

«Det er helt normalt i verden å koble til spesialister på spesifikke felt når et presserende problem oppstår. Som alltid har jeg tydelig indikert til Yptos ledelse at alle juridiske og budsjettmessige prosedyrer må følges ved bruk av ekstern ekspertise, noe som dessuten har vist seg å være nødvendig. Jeg har i 40 år en upåklagelig profesjonell etikk som jeg har, klare seg selv.

På politisk nivå var det kun Åpen VLD-gruppen i salen som svarte og sa at de ønsket en avklaring på denne informasjonen. På forbundssiden skal det også utvises forsiktighet i påvente av revisjonsutvalgets rapport. CGSP Cheminot ble overrasket over disse summene.»Med tanke på besparelsene som bæres av jernbanearbeiderne og produktivitetsøkninger som ville bli pålagt dem«.

