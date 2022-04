Sniper Ghost Warrior kontrakter 3 under utvikling, Lords of the Fallen 2 for 2023, full av nyheter

Det polske studioet/forlaget CI Games har nettopp publisert resultatene for 2021. Og i tillegg til en netto økning i omsetning, lærer vi krystallklar informasjon om dine historiske franchising!

For det første viser omsetningen siste regnskapsår en økning på 137 % sammenlignet med forrige. Dette ble sterkt hjulpet av lanseringen av snikskytter spøkelse kriger kontrakter 2 (61%), eldre sjeler Y jernhaler (elleve%). Tall som beviser at AA og lavbudsjettspill har en lys fremtid foran seg!

Når det gjelder pågående prosjekter, lærte vi det Sniper Ghost Warrior-kontrakter 3 er aktivt under utvikling ! Under ledelse av Underdog Studios, som allerede er ansvarlig for de to første, trenger vi bare å vite utgivelsesdatoen. Lords Of The Fallen 2, i mellomtiden er det planlagt i 2023. Hexworks-studioet har hatt ansvaret for det siden oppstarten i 2019. En annen hemmelig tittel kalt Overlev prosjekt. Sistnevnte, designet som starten på en franchise, vil kombinere FPS, overlevelse og RPG.

CI Games avslører også at alle hovedtitlene vil bruke Unreal Engine 5, Epics nyeste motor. Dette vil tillate en synergi mellom de ulike studiene i gruppen.

Bare gode nyheter kommer fra CI Games. Franchisen Sniper Ghost Warrior Kontrakter har tydeligvis funnet vinnerformelen, med en vellykket andre episode. Lords Of The Fallen 2, oppfølgeren til en veldig god Souls-Like, vil dra nytte av suksessen av Elden Ring Til å begynne med. og til slutt prosjektet overleve det er ganske spennende…

traileren til Sniper Ghost Warrior-kontrakter 2 (X|S-serien optimalisert).