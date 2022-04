SNK presenterer The King of Fighters: The Ultimate History i Bitmap Books

Historien om den ikoniske kampspillserien utspiller seg i boken The King of Fighters: The Ultimate History.

Det er SNK Corporation og punktgrafikkbøker The King of Fighters: The Ultimate History. KOF-serien er en av de viktigste seriene med kampspill og regnes som en av dronningene mot kamp i dag. Til tross for denne tradisjonen er historien om denne ikoniske høyresiden ikke helt fortalt …

The King of Fighters: The Ultimate History Den slippes i sommer for 42,50.

Først offisielt lisensiert og fullt ut GodkjentKOF Saga avslører sin historie og sine hemmeligheter. The King of Fighters: The Ultimate History Gir tilgang til illustrasjoner og kunstverk, samt stemme fra nøkkelmedlemmer i det originale utviklingsteamet. Denne offisielle fortellingen gir en komplett visuell og skrevet historie om KOF: den hyller seriens hovedkarakterer, som Kyo Kusanaki og Iori Yagami, men også stemmeskuespillerne som ga dem liv. Den utforsker også aldri før sett aspekter av KOFs mystiske utseende, og fordyper leserne i vakker pikselkunst, hvis franchise er populær.

The King of Fighters: The Ultimate History Også tilgjengelig på En all-star versjon Det inkluderer en solid kortholder, fem kunsttrykk og et postkort som viser Isuko Okuras eksklusive kart. Dekselet inkluderer en rekke taster som, når de trykkes, aktiverer lydeffektene for hver jagerfly. Emnet for en perfekt samler!

ALL-STAR-versjonen er tilgjengelig for 66,50.