Snø, kulde, is... Teslaer liker egentlig ikke vinteren. Dette er ytterligere bevis på de mange problemene Elon Musks elbiler har møtt

Med den tøffe vinteren vi opplever for tiden, står elbileiere overfor problemer som selv Tesla ikke ser ut til å unngå.

Elbil og ekstreme temperaturer

I løpet av de siste årene, Elektriske kjøretøy har sett en rask økning i popularitet som et miljøvennlig og energieffektivt alternativ sammenlignet med tradisjonelle forbrenningskjøretøyer, selv om alt ikke er perfekt ennå. På grunn av mangel på skadelige utslipp og stillegående drift, har elektriske kjøretøy (EV-er) utløst entusiasme blant miljøbevisste forbrukere. Imidlertid, som all teknologi, møter elektriske kjøretøy forskjellige utfordringer.

Blant disse utfordringene, Effekten av ekstreme temperaturer på ytelsen til elektriske kjøretøy, spesielt batteri og rekkevidde, ser ut til å være en stor ulempe Til eierne deres. Ekstreme vinterforhold og sommervarmebølger har fremhevet en vanskelig realitet for elbilførereNoe som utfordrer ideen om at disse kjøretøyene er godt egnet for alle værforhold.

Når det er for kaldt, lider Teslaer

denne uka, Tesla-bileiere i Chicago-området i USA har hatt store vanskeligheter med å lade elbilene sine På grunn av minusgrader som påvirker millioner av amerikanere . Noen sjåfører fant seg strandet mandag i Evergreen Park, en forstad til Chicago, med tomme batterier og et utilstrekkelig antall fungerende ladestasjoner.. Vitnesbyrd båret av den lokale stasjonen WLS Chicago melder at minst 10 biler måtte taues etter at batteriet døde.

Bildekilde: Jeremy Glenor (Pexels)

Mens temperaturene i Frankrike for tiden er rundt -5 grader, De i områder ved siden av Lake Michigan er rundt -20 og -30 grader. I Oak Brook, en annen Chicago-forstad, rapporterte en sjåfør Fox32 Han ventet seks timer over to dager på en ladestasjon uten å få nok lading til Teslaen sin.

Tesla forklarte på sin nettside at kjøretøyene deres bruker mer energi for å varme opp kabinen og batteriet i kaldt vær, og beskrev denne økningen i energiforbruk som «naturlig». Selskapet, eid av Elon Musk, advarte om at i kaldt vær kan et blått snøfnuggikon vises på kjøretøyets berøringsskjerm og i appen, noe som indikerer at batteriet er for kaldt til å gi maksimal kraft og optimal autonomi.. Sjåfører kan da legge merke til en «Reduser regenerativ bremsing og akselerasjon»Men når batteritemperaturen stiger, vil snøfnugget forsvinne.