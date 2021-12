Snødekt skjønnhet i Fjrlandsfjorden | Journal of Montreal

Når vinteren begynner over den nordlige halvkule, tilpasser kroppen seg sakte til varmere temperaturer. Selv om jeg kan ta bilder med bare hender ved -25 °C i februar, kommer -5 °C i november godt inn i fingertuppene. Min favoritt ting er å holde varme poser på toppen av hendene mine for å aktivere blodstrømmen min. Ofte når jeg er modig i dårlig vær, overrasker de visuelle belønningene meg positivt. Ved kjøring mot Norge sperrer en snøstorm flere veier og krever en kort stopp. Ved daggry tar jeg rattet for å fortsette veien gjennom fjellene rundt Fjærlandsfjorden. Mellom tunnelene og de naturskjønne veiene er landskapet fullstendig dekket av “ising”! En dramatisk atmosfære drysser dalen med et lysspill. Kvikksølv og luft gir sammen opplevelsen av å bite. Det er over tusen fjorder i Norge. Disse store hendene på havet synker til bakken. Hardangerfjorden strekker seg over 179 km. Avgrenset av bratte fjell, fosser og eksepsjonell natur, er disse majestetiske panoramaene verdt en omvei … selv under de tørreste forhold!

Enhet: Canon EOS RP

Mål: RF 24-70mm F2.8L IS USM

Eksponering: 1 / 125V ved f / 8

ISO: 250