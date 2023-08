Snøhvit-nyinnspilling: «Min far og Walt Disney kommer til å rulle over i gravene deres,» sier sønnen til den klassiske medregissøren fra 1937

Siden vant Løvenes Konge I 2019 må Disney-studioet angre på å ha omfavnet så mange tilpasninger av sine animerte klassikere. Lady and the Tramp, Mulan, Pinocchio eller Peter Pan og Wendy Det endte med fiasko og hard kritikk. Men ingenting, ikke engang lille havfrue Og boikottoppfordringen på grunn av en svart skuespillerinne som spilte hovedrollen utløste kontrovers, og det samme gjorde en fremtidig live-action-remake. Snøhvit.

«Unngå å forsterke stereotyper»

I stedet for de syv dvergene»«Magiske skapninger fra skogen» og fjernelsen av Prince Charming av en viss Jonathan»for å unngå å forsterke stereotypier» De har satt fyr på sosiale medier mer enn én gang. Det samme var forlovelsen til en Latina-skuespillerinne, Rachel Zegler, for hovedrollen. Hans rasende uttalelser på Xtra TV for noen dager siden roet ikke situasjonen: «Vi er ikke i 1937 lenger, hun vil ikke bli reddet av en prins, hun vil ikke drømme om stor kjærlighet. Det føles som om originalversjonen ble utgitt i 1937, med fokus på romantikken hennes med en gutt som forfølger henne. Det er rart, rart! Før du legger til:De fleste av karakteriseringene hans vil ikke fungere for nåværende publikum. Vi måtte dykke veldig dypt for å fikse det og gjøre Snøhvit til en moderne kvinne.

Peter Dinklage sint på Disney og dens nyinnspilling av «Snøhvit og de syv dvergene»

«De vil oppdage ny bevissthet»

David Hand, sønn av en av Animation Masterpieces medregissører, var i ærefrykt. «Det er et helt annet konsept: Jeg er helt uenig i det, og jeg tror verken min far eller Walt (Disney).Han sa Den uavhengige. Etter hans syn er det ««Det er synd at Disney prøver å lage noe så vellykket.», og han forklarer det i detalj. «Deres synspunkter er nå mer ekstreme. De endrer historien, de endrer måten karakterene tenker på… de skaper en ny bevissthet, og jeg godkjenner ikke disse praksisene. Ærlig talt synes jeg det de har gjort med noen av klassikerne deres er litt fornærmende. Ingen respekt for hva Walt Disney og faren min oppnådde. Jeg tror han og Walt kommer til å snu seg i gravene deres.

Da «Snøhvit og de syv dvergene» ble sensurert

Publisert i mars 2024

Ute av stand til å ta av den 91 år gamle toppen, fortsetter han sitt angrep av nyinnspillinger. «Det er patetisk at folk tenker slik. Det refererer til nåværende kunstformer. Men unge seere, spesielt de som ikke har sett den originale filmen, kan misforstå historien.

Rasende tenker han på Disney som vanlig.ødelegge» Farens arbeidSkrevet med god smak den gang. Jeg er ikke enig i dette nye konseptet, men jeg vet at Disney følger denne moten. Ifølge ham, studioledere med store runde ører «Ikke ta en klassiker og omskriv den til sitt eget bilde. De burde ha valgt noe annet og funnet nye karakterer. Hvis de gjør det, ikke prøv å ødelegge eller kaste en klassisk og fantastisk film.

Tilpasningen er ikke ventet på kino før 20. mars 2024, men mottakelsen lover å bli varm.