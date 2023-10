Snooker: Fem spillere, inkludert Luca Brazel, disiplinær sanksjon, til og med suspensjon

Luca Brazel, blir den regjerende snookerverdensmesteren suspendert? Uansett vakte han harme til Barry Hearn, æresformann for World Snooker Tour (WST). Han er ikke den eneste. Belgia og fire andre spillere inkludert to flere verdensmestere Mark Selby Og John Higgins bestemte seg for å spille en utstillingskamp i Macau i stedet for å delta i Northern Ireland Snooker Open, en offisiell turnering på den internasjonale kretsen. De to andre berørte spillerne er Tebsaiah An-Nooh og Ali Carter.

Haken er at de ikke har kontraktsmessig lov til å gjøre dette. De har rett til å ikke delta i en offisiell konkurranse dersom de ønsker det, men samtidig kan de ikke delta i et annet arrangement. At de alle tok valget hadde gaven til å irritere Barry Hearn, som offentlig ba om disiplinærtiltak, bøter eller til og med suspensjon for de fem involverte. Han skåret ikke på ordene om saken, og bedømte at «egoistiske» soldater hadde «solgt sjelen sin» for penger..

Vi vet fortsatt ikke arten av avtalen hvis den blir bekreftet, men Barry Hearn virker fast bestemt på å ikke la denne avgjørelsen stå ubesvart.