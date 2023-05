Snooker-VM: Luca Brezel leder 9-8 i finalen, Mark Selby gjør historisk comeback med 147

Luca Brazel Verdens snookerfinale er foran etter de to første øktene som ble spilt denne søndagen på Crucible i Sheffield, Storbritannia. Belgia leder 9-8 med en kort heading mot England Mark Selby Med to økter igjen å spille, fikk Brezel en god start i denne finalen klokken 14.00 mandag og deretter klokken 20.00 – han ledet 6-2 etter den første økten – men Brezel så motstanderen plutselig komme tilbake til dansen søndag kveld.

Verdens nr. 2 Mark Selby åpnet denne andre økten med et «Century» (over 100 poeng) for å lukke gapet for første gang og demonstrerte sitt ferdighetsnivå gjennom kvelden. Brezel var ikke imponert og signerte et «hundre».

Til tross for denne gode responsen, var det Selby som dominerte kvelden, og slo rekordhøye 147 for å vinne, en sjelden prestasjon i snooker og historisk i en verdensmesterskapsfinale.

Halvveis i denne siste kampen i verdensmesterskapet i snooker var de to finalistene i nakken og måtte nøye seg med det beste av 35 bilder.

Luca Brezel, kjent som «Belgian Bullet», spiller i sitt sjette verdenscup. Den yngste spilleren som deltok i den endelige trekningen i en alder av 17 i 2012, deltok igjen i 2017, 2018, 2019 og 2022-utgavene og ble eliminert i første runde hver gang. Brasil er allerede sikker på å klatre til 4. plass i verden. Han kan til og med bli verdens nr. 2 hvis han scorer en selfie i finalen.