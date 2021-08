Snowboarder befri seg fra et mørkt sted etter en fryktelig ulykke

Etter å ha kuttet uberørt snø på sørtoppene og fanget noen bølger på nordkysten, føler Luke Henley seg endelig igjen.

Det har vært en lang og smertefull reise for den 40 år gamle North Shore-byggherren etter å ha brutt ryggen i en snowboardulykke i Norge for fire år siden.

Han befant seg på et mørkt sted mellom ryggmargsoperasjoner med mange års mellomrom i 2018 og 2019.

Tvunget til å legge ned det vellykkede byggefirmaet sitt, han er sengeliggende og har det vondt, og utsiktene til å ikke klare å gjøre de tingene han elsker, har tatt sitt preg på tankegangen.

“Jeg måtte slå av alt, jeg hadde så vondt.”

Skadeomfanget ble ikke umiddelbart bestemt etter en snowboardulykke på Mount Hemsedale i februar 2017.

Han trodde han hadde skadet ryggen hardt, og det var ikke før han kom tilbake til New Zealand at symptomene hans ble verre i stedet for å bli bedre.

medfølgende Postoperativ avbildning viser omfanget av Henleys engasjement.

Måneder senere avslørte en MR at han hadde brukket ryggen i den opprinnelige ulykken.

Etter den første operasjonen i august 2018 ble hans fysiske tilstand forverret til et punkt der han ikke klarte å bevege seg.

Han hadde sittet fast i sengen i flere uker, og det var da de psykiske sprekkene begynte å dukke opp.

“Det var noen mørke øyeblikk der da jeg trodde jeg ikke skulle klare å surfe eller snowboard eller gjøre noe av det jeg liker å gjøre.

“Ting er tøffe når du ikke har klart å gjøre det du liker å gjøre på noen år. Du frustrerer deg selv litt.”

Den andre operasjonen var et år senere da han endelig begynte å snu.

Sakte, men sikkert, ved hjelp av sin partner Stacey, fysikere og helsehjelp, er han tilbake for å gjøre det han liker.

“Jeg er så overrasket over hvor godt kroppen min har kommet seg.”

medfølgende Tilbake i bakken fire år etter den skjebnesvangre dagen brakk han ryggen på isen.

Han har en 18 måneder gammel sønn, og muligheten til å gå ut med familien får et smil om munnen.

Henley husket den fantastiske følelsen han hadde nylig mens han satt på toppen av Mount Earnslaw i Queenstown etter å ha satt seg på et fly med surfebrettet sitt for å prøve helikjøring for første gang.

“Ta noen store pulverløp, og jeg føler meg så heldig.”

Det var følelsesmessig fordi det var første gang han virkelig hadde klart å komme seg ut på isen siden ulykken.

“Det er uvirkelig. Jeg sa stadig” jeg kan ikke tro at jeg faktisk gjør dette. “Det var et av de beste øyeblikkene i livet mitt.”

Abigail Dougherty/Staff Henley hjemme i Albany, Auckland.

Noen dager etter at han kom tilbake til Auckland, bestemte han seg for å ta en improvisert tur nordover med broren sin forrige uke fordi planene om å dra til faren i Australia ble satt på vent.

Det var første gang han hadde kunnet surfe skikkelig siden Norge.

“Etter å ha stått opp og gjort en fantastisk surfing og deretter kunne komme meg tilbake i vannet og stå på et brett var veldig kult fordi surfing sannsynligvis var det viktigste jeg liker best.”

“Det var så kult å gå på stranden og synes det var kult. Jeg kan ikke vente med å prøve det igjen.”

Tidligere forsøk på å komme opp av vannet endte ikke bra.

“Jeg prøvde et par ganger. For omtrent et og et halvt år siden trodde jeg at jeg skulle prøve å ro, og jeg begynte å føle elektriske støt i ryggen.”

Denne uken vender tankene seg til Stacey som har støttet ham under restitusjonen, svigerdatteren Lily og den unge sønnen Bowden.

“Det er fantastisk å tenke på hva de gjorde for at jeg skulle klare dette.”

medfølgende Den første Henley -operasjonen løste ikke problemet, takk Gud den andre operasjonen.

Han var takknemlig for at han hadde ACC til å støtte ham under restitusjonen, som dekket to operasjoner, lege og fysiske avtaler, ga ham økonomisk støtte, ga ham et treningsprogram og endret hjemmet hans, slik at han kunne gå tilbake til jobb.

“De var fantastiske. Jeg hadde en dame som ville komme og sjekke meg og se hva jeg trengte. Jeg hadde mye støtte for pendling.”

Etter 18 måneders fysioterapi de siste ukene har han jobbet litt “fullt” med en personlig trener.

Hans siste eventyr beviste for seg selv at han endelig er tilbake.

“I de tider da jeg var så frustrert og slet, hadde jeg aldri forestilt meg at jeg skulle gå tilbake til å gjøre det jeg liker å gjøre igjen.”

ACC -tall på snøsportskader

I løpet av de siste fem årene har ACC brukt nesten 140 millioner dollar på mennesker som kommer seg etter snøsportskader.

Kostnaden for disse skadene i 2020 var den høyeste de siste fem årene.

Med sine skidestinasjoner var Otago (30.074), Manawatu-Wanganui (11.572) og Canterbury (10.785) de ledende områdene for utforskader i 2020.

Aldersgruppen 45-54 år hadde det høyeste antallet skiskader (1686), mens aldersgruppen 20-29 år hadde flest snowboardskader (1765) i 2020.